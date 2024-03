Lara Dibildos supera las dificultades y homenajea a su madre en el primer aniversario de su muerte

Lara Dibildos ha llegado a convertirse en uno de los personaje más perseguidos por el foco mediático tras su ruptura con Cándido Conde-Pumpido, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional que hace pocos meses se vio envuelto en una serie de acusaciones por un supuesto delito de agresión sexual. Al margen de la vida amorosa de la que fue pareja, el nombre de Lara Dibildos ha vuelto a resonar este fin de semana cuando se ha subido a las tablas con un objetivo muy claro: honrar la memoria de su madre, Laura Valenzuela.

La actriz vive este domingo como el primer aniversario del fallecimiento de su madre, una presentadora televisiva a la que se la llegó a bautizar como “la gran diva de la pantalla”. El 17 de marzo de 2023 “ ya estábamos despidiéndonos”, confesó Lara tras su actuación en la madrileña localidad de Aranjuez, más concretamente en el Teatro Real Carlos III. Lo que no ha pasado desapercibido ha sido el sentido que le ha dado a su papel en la obra “Estado de alarma”. Durante la función su personaje habla sobre el fallecimiento de su madre, cosa que se asemeja a la realidad y por la que no ha podido contener las lágrimas: “Mi madre murió cuando yo tenía 17 años. ¿Sabes una cosa? Que no pasa ni un día que no me acuerde de ella”, reza el texto de la escena en la que se rompe por completo. A lo largo de esta semana la hija de Laura Valenzuela ha asistido a algunos de los programas más relevantes del corazón en el panorama español. En todos ellos ha mantenido una misma afirmación: que la noche del sábado era para su madre y que sus palabras iban a estar encaminadas a homenajearla.

Lara Dibildos, completamente emocionada en Aranjuez, homenajea a su madre encima del escenario Europa Press

Según la actriz ha revelado a Europa Press, esta actuación ha estado cargada de sentimiento y nostalgia, un claro homenaje a la presentadora para mostrar lo “muchísimo que la extraño”. Es más, la actriz no pudo evitar dedicar unas palabras al público con las que ponía todo esto de manifiesto: “Ya has visto que me emociono enseguida, también porque cuando llegan estos días, es como que te pega otro bajón, ya estás mejor, y los recuerdos todo el día. Es complicado. Pero bueno, también a la vez es emocionante, porque yo sé que ella estaría súper orgullosa”.

Tras un año su recuerdo no se ha borrado ni un poquito y la sigue teniendo muy presente en su vida, sabiendo a la perfección lo que le diría a Lara al ver hacia donde se encamina su trayectoria profesional: “Me diría que sigo currándomelo, y que sigo un poco lo que ella me enseñó que era trabajar, trabajar, currármelo y ganarme mi sitio, pues yo sé que ella estaría muy orgullosa”. Sin embargo, lo que más miedo le produjo antes de actuar fue sin lugar a dudas subirse al escenario: “Porque sabía que me iba a emocionar y que tenía que tirar. Y no quería derrumbarme, ¿no? Y es difícil. Pero ha salido una función bonita, el público se ha muerto de risa y hacer reír es lo que más a un actor le puede hacer sentir, lo que más disfruta un actor”, decía al citado medio. Este domingo estará cargado de dolor y recuerdos, pero al menos será un día más bonito en el que la actriz ha conseguido que la gente tenga en sus pensamientos a su madre, al menos por un tiempo: “estaba en primera fila, seguro”, concluía Lara sobre el lugar que habría escogido su madre para asistir a este homenaje.