Lara Dibildos pone distancia tras la detención de su expareja, Cándido Conde-Pumpido

El pasado viernes se dio a conocer que Cándido Conde-Pumpido había sido detenido acusado de una presunta agresión sexual a una mujer brasileña. Ante el revuelo y la agitación mediática que esto ha despertado se ha tratado de tomar el testimonio de Lara Dibildos, expareja del abogado.

Ha sido esta mañana cuando la hija de Laura Valenzuela se ha mostrado públicamente nerviosa tras conocerse los hechos. En sus declaraciones a los medios muestra su negativa a hablar del tema y ha subrayado que se encuentra en un momento profesional con muchos proyectos: “hoy me voy unos días a rodar fuera”, se limitaba a decir mientras subrayaba que “de verdad, no puedo hablar”.

Cándido Conde-Pumpido, ex novio de Lara Dibildos, en libertad tras una presunta agresión sexual EUROPAPRESS

Un día antes del arresto a su expareja, la actriz reapareció en MasterChef Celebrity para apoyar a Álvaro Muñoz Escassi, padre de su hijo, al que le deseaba la mejor de las suertes: “Por nuestro hijo y por mí no solo tienes que llegar a la final. Tienes que ganar”.

Según han relatado en el espacio radiofónico ‘Es la mañana de Federíco’, Lara no tiene la menor intención de pronunciarse más sobre los hechos: “Lara Dibildos no coge el teléfono desde anoche, está desbordada porque no sabe hasta dónde puede hablar”, relataba Beatriz Cortázar.

Este domingo, tanto Cándido Conde-Pumpido como los otros dos acusados de la agresión sexual fueron puestos en libertad sin medidas cautelares. La jueza responsable del caso encontró contradicciones entre lo testificado por la supuesta mujer agredida y las pruebas recogidas por las cámaras de seguridad de la casa del hijo del presidente del Tribunal Constitucional. Estas imágenes “desvirtúan la versión” que ofrece la demandante en su testimonio.

Por su parte, quien sí ha respondido a las preguntas de los medios ha sido el abogado defensor, Ricardo Álvarez-Ossorio, quien subrayaba que la jueza no había tomado dicha decisión fruto de una posible amistad con el padre de Cándido: “Es magistrada y lo que hace es su trabajo. Evidentemente se conocen. Lo que no se puede hacer es que se diga que este señor se ha puesto en libertad por ser amiga de su padre”. Continúa hablando sobre las intenciones de la supuesta víctima: “La realidad es la que se ve con los ojos, esta señora tenía una situación, no sé por qué lo hace o a qué obedece, si tiene un problema mental o lo hace bajo indicación de alguien, pero todo lo que dice se demuestra que es mentira”.