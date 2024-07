«Venimos de una madre abnegada, sacrificada, que priorizaba a su familia por encima de ella. Ahora nos dicen que tenemos que ser una madre superwoman, que llega a todo, que cuida a su familia y que lucha por su carrera. Esto sin apoyos, sin corresponsabilidad social, es agotador». Con frases como ésta, Laura Baena (Málaga 1982), fundadora del Club Malas Madres, gira por España con «Malasmadres On Tour, la Hora de Cuidarse con DKV» para convencernos de la necesidad de medidas de conciliación. Una lucha para la que ha pedido cita a Pedro Sánchez y espera la complicidad de la Reina Letizia. Su próxima parada: el 26 de septiembre en La Coruña.

Diez años después de confesarse «mala madre» y fundar la asociación. ¿Qué satisfacción no le quita nadie?

Ayudar a tantísimas Malasmadres, la comunidad creada y el movimiento social imparable. Saber que están ahí, que se sienten menos culpables, menos solas y que estamos cambiando un modelo de madre imposible.

Ha presentado el estudio «Sin Madres no hay futuro», que asegura que el 87 por ciento de las mujeres renuncia a algún aspecto de su trayectoria laboral al ser madre. ¿Qué más revela esa investigación?

Las madres en España renunciamos porque no existe la conciliación y porque esto supone un coste altísimo, no solo económico sino también personal y emocional.

Su lucha empezó con un blog. Cristina Pedroche ha llevado a un libro, «Gracias al miedo», el diario personal de su maternidad, donde habla de culpabilidad. ¿Ha podido leerlo?

Me parece un libro valiente y un grito a algo que es clave: no juzgar a otras madres, respetar y acompañar. Cristina Pedroche, como tantas madres conocidas, sufren un acoso injusto, que nos debe hacer reflexionar.

En su presentación, Cristina fue criticada por algunos tras confesar que sigue buscando pediatra para su hija. ¿Cómo valora estos ataques?

Ser madre primeriza es muy duro, llegan muchos miedos y sentimos mucha presión. Su búsqueda no va en contra de los y las pediatras, sino que responde a una necesidad suya que debemos respetar.

Usted denuncia que «los hombres no están dispuestos a perder privilegios». ¿Por dónde hay que empezar aquí?

Por la educación. Somos una sociedad enfocada en empoderar a las niñas para que ocupen espacios que son masculinos, pero necesitamos educar a los niños en el cuidado y en el cambio de roles. Además, necesitamos más hombres referentes que muestren su papel de cuidador.

Desde su asociación «Yo no renuncio» han acuñado el eslogan «no queremos flores, queremos leyes». ¿A qué no hay derecho?

A que una madre tenga que renunciar porque le denieguen un permiso de cuidado cuando su hijo/a enferma. A que las empresas no permitan la flexibilidad laboral. A que las mujeres estemos atrapadas en trampas de la conciliación, como la reducción de jornada o la excedencia. No hay derecho a que muchas mujeres tengan miedo a decir que están embarazadas. A que las familias monoparentales no tengan los mismos derechos. No hay derecho a que nos penalicen por ser madres.

El presidente Pedro Sánchez participó en una de sus carreras y siguen teniendo una cita pendiente...

Me gusta reivindicar con humor, así que hago «llamadas» a Pedro Sánchez desde mi teléfono amarillo de la conciliación para que no olvide nuestro objetivo de un plan nacional por la conciliación. Cuando se formó la nueva legislatura, le envíe una carta para exponerle nuestras peticiones que podéis leer en yonorenuncio.com Me contestó y estoy a espera de que podamos sentarnos.

Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la Asociación Yo No Renuncio Archivo Archivo

Y la Reina Letizia, ¿se ha interesado por su lucha?

La verdad es que no, y me extraña (risas). Estoy segura de que se siente identificada y tener su apoyo sería importante. Espero poder contarle nuestra lucha. Sería un honor.

Presenta también el pódcast «El Confesionario de Malas Madres», por donde han pasado Toni Acosta o Tania Llasera. ¿Alguna confesión impactante?

Todas declaran sentirse culpables, comparten sus miedos, sus retos y la necesidad de conciliar.

En plenas vacaciones escolares. ¿Tres consejos para conciliar sin renunciar?

En verano hay que hacer tribu, pedir ayuda, bajar la autoexigencia, abrazar el caos e intentar disfrutar el tiempo que podamos estar con nuestra familia.

El auge de la extrema derecha, testado en las elecciones europeas, ¿qué puede suponer a las aspiraciones de igualdad?

Un retroceso. Pero hay que ser positivas y pensar que eso no frenará el gran trabajo que se hace desde Europa. Lo que más pena me da es el ruido mediático que generan estas nuevas fuerzas políticas, que no creen en la igualdad y que solo generan conflicto y odio.