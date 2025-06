Sarah Jessica Parker: cómo sobrevivir a tres décadas de odio

Desligar a la actriz Sarah Jessica Parker de Carrie Bradshaw, su papel en la icónica serie "Sexo en Nueva York", es casi imposible. Su apartamento bohemio en el elegante Upper East Side, su estilo sofisticado, su forma de caminar sobre los Manolo Blahnik… Todo aquello que fascinó a una generación fue repudiada por la siguiente. La tacharon de actriz de tóxica e incluso nació una web, "Carrie Bradshaw Is the Worst", que impulsaba a odiar a la soltera más icónica de la televisión como lo peor de lo peor. Así durante tres décadas.

Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kim Cattrall en la película de 'Sexo en Nueva York' Warner Bros. Pictures

A sus 60 años, Jessica Parker ha reflexionado sobre ello: "Prefiero el calificativo de antiheroína a cualquier otra descripción, porque le permite a mi personaje ser tan masculina como lo han sido los hombres. Para mí, un antihéroe es alguien que no se comporta de forma convencional, y ella nunca lo ha hecho". El personaje de Carrie nació televisivamente hace 27 años. En 2021, regresó con el spin-off "And Just Like That" y su personaje logró magnetismo y rechazo a partes iguales.

Rechazo al pesonaje no binario

La producción se ha ido adaptando a los tiempos, aunque muchos de los fans han mostrado su enfado por la ausencia de Samantha Jones (Kim Cattrall) y la incorporación de Che Diaz (Sara Ramirez), una comediante no binaria que despierta la atracción de Miranda (Cynthia Nixon). El personaje ha desaparecido en la última entrega.

Lo que no ha cambiado es el estilo de Carrie, fascinante con un sombrero gigante. Después de reivindicar su autenticidad en todos estos años, el tiempo ha terminado dándole la razón. Ha descubierto que la generación Z se ha enamorado de ella. En redes sociales, Carrie es vista como la protagonista más desordenada; voluble, el avatar perfecto para una generación obsesionada con la salud mental y convertir los eventos traumáticos en frases ingeniosas. No pasa un día sin que vea a su adorada Carrie en portadas de revista y otros medios.

Sarah Jessica Parker y Kristin Davis grabando una escena de 'And Just Like That'. Gtres

La actriz reconoce que no ha presenciado este fenómeno en las redes sociales porque no usa TikTok -"No lo digo con orgullo, simplemente me abruma la idea", dice-, pero se lo cuentan los hijos de sus amigos. "Es curioso, porque sus vidas son tan diferentes; el lenguaje que usan en las citas es diferente. Son menos pacientes, más punitivos. No son tan indulgentes con los defectos de los demás. No lo condeno, es solo lo que he oído. Así que es realmente interesante que se sientan tan animados al respecto".