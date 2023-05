Laura Escanes, tras la cancelación de Sálvame: "Conmigo cometieron un fallo sin sentido"

Laura Escanes atraviesa sin duda uno de sus mejores momentos, tanto en lo personal como a nivel profesional. Con una nueva campaña a la vista, la influencer disfruta y presume de su amor por Álvaro de Luna ya sin esconderse, a la vez que le desea lo mejor a su ex y padre de su hija, Risto Mejide.

Álvaro de Luna y Laura Escanes Laura Escanes Instagram

LA RAZÓN ha hablado con ella de todos los temas de actualidad.

- Nueva colaboración, Laura

Estoy muy contenta con esta campaña, porque formar parte de ella junto a mis compañeros es una maravilla. Formamos un buen team y cada uno aportamos cosas distintas. No es lo de siempre y somos todos diferentes para captar todo tipo de públicos

- ¿Cómo ha sido trabajar con Victoria Federica?

Tampoco he coincidido mucho con ella porque con la campaña teníamos grupos diferentes. Lo que he visto del resultado es que ha estado a tope para que quede maravilloso.

- ¿Qué le parece la cancelación de Sálvame?

Pues lo primero darles la enhorabuena porque han durado muchísimo tiempo. Son catorce años y no todos los programas pueden estar tanto tiempo en emisión, pero querrán hacer un cambio de aires y mejorar un poco todo. A mí es que las polémicas me agobian un poco, y sobre todo cuando me salpican a mí. Hace unas semanas conmigo tuvieron un fallo conmigo que no tenía ningún sentido

Laura Escanes en una imagen actual Gtres

- Con Álvaro todo va sobre ruedas, ¿no?

La verdad es que creo que estoy en mi mejor momento y me encantaría poder parar el tiempo y que se quede todo así porque estoy muy pero que muy feliz

- ¿Cambiaría algo de su pasado?

Pues no, porque lo que soy hoy y lo que estoy haciendo hoy es por todo lo que he pasado y a pesar de las cosas malas, también he sido muy feliz y no borraría nada porque todo son aprendizajes. Creo que es importante ser conscientes de los errores y de los momentos duros que pasamos

- A Risto le desea lo mejor, imagino

Por supuesto, es el padre de mi hija y no le puedo desear otra cosa

- Qué bien que las parejas acaben así, ojalá todas terminasen así de sano, ¿no?

A veces solo vemos lo que se ve aparentemente. Hay gente que prefiere no hablar, porque por ejemplo yo tampoco voy a contaros mis intimidades, que también las tengo. No todo siempre es bueno