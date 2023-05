Laura Escanes reivindica su sitio en el terreno profesional y lanza un nuevo zasca a Risto Mejide

Laura Escanes es una de las influencers más reclamadas del panorama nacional. La 'it girl' acumula casi dos millones de seguidores en su cuenta de 'Instagram', siendo un atractivo para multitud de marcas que quieren que la joven los patrocine. La catalana, junto con Victoria Federica, se ha convertido en la nueva imagen de una conocida marca de gafas y ha protagonizado uno de los spots más comentados de la semana. Pero más allá del mundo de las redes, la joven triunfa fuera de Internet. Escanes se ha hecho un hueco en los medios de comunicación y ha sido una de los talentos revelación de la temporada gracias a su podcast 'Entre el cielo y las nubes'.

La influencer comenzó con este proyecto en solitario justo después de terminar su relación con Risto Mejide el pasado mes de septiembre. En un principio, ellos iniciaron un podcast en pareja, 'Cariño, ¿pero qué dices?', idea que llegó a su fin con su matrimonio. Después de 9 capítulos, el programa terminó y Laura Escanes empezó con el suyo. En muy poco tiempo, la catalana se ha posicionado en la lista de mejores podcast según Forbes, reconocimiento que le ha hecho mucha ilusión.

Story de Laura Escanes Instagram

El problema ha surgido cuando Forbes también ha metido en la lista de mejores podcast el que el exmatrimonio tenía en común. Y aquí ha comenzado la polémica. Forbes solo ha puesto a Risto Mejide como creador del programa y esto ha sentado muy mal a Laura. El publicista ha compartido la publicación agradeciendo el reconocimiento sin nombrar a la madre de su hija Roma y la influencer no ha podido callarse y ha lanzado un incendiario mensaje a través de su cuenta de 'Instagram'. La joven ha compartido la publicación y ha añadido: "Se han dejado poner a alguien en el podcast. El proyecto no era solo suyo". "Ale, ya lo añado yo que los de Forbes se han olvidado", ha escrito, añadiendo una fotografía de ella en el post. De momento, Risto Mejide no se ha pronunciado y no ha salido a reivindicar el sitio de su exmujer, merito que le pertenece.