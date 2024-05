Lola Lolita responde tajante a los rumores sobre la infidelidad de su pareja Ibelky

El mundo de las redes sociales se ha coronado como el espacio de ocio favorito de muchos usuarios gracias a sus protagonistas: los influencers. En perfiles de “Instagram”, “TikTok” o “Twitter” los creadores de contenido se han convertido en la fuente de entretenimiento de muchos. Lo cierto es que cada aspecto de su vida es analizado con lupa por sus miles de fans, y más aún si hay salseo y tienen una pareja.

El caso de Lola Lolita, una de las “tiktokeras” más conocidas de España, llega a un límite en el que cada tiempo tiene que hacer frente a los rumores. Hace unos años fue el viral audio de voz en el que se afirmaba que “pillan fumando a Lola Lolita en un bar”, cosa que tuvo que desmentir tras convertirse en Trending Topic en “Twitter”. Las últimas noticias tienen más fundamento y afirman que su pareja, el también “tiktoker” Ibelky, le habría sido infiel con una influencer en el conocido evento de “Desalia” que tuvo lugar hace unos días.

Según daba a conocer Yoryio Correa en “TikTok”, Ibelky habría asistido a una fiesta con numerosos rostros conocidos del mundo de las redes sociales, donde supuestamente fue visto disfrutando con otra mujer a espaldas de Lola Lolita. Sin embargo la influencer no pudo ofrecer pruebas que afirmaran su palabras, por lo que una gran parte de su público la tachó de mentirosa.

No son pocas las oleadas de rumores a los que la pareja ha tenido que hacer frente. Segura de su relación, Lola Lolita finalmente se ha pronunciado sobre estas habladurías que no han tardado en hacerse virales. Sin dar mayor crédito se limitaba a comentar en un “TikTok” de Pedro Jota un “me río”, seguido de muchos emoticonos sonrientes. Este mensaje, aunque escueto, ha servido para relajar la tensión entre los seguidores de una de las parejas más influyentes del panorama de la creación de contenidos.