Loli, la quiosquera que le ha ganado el pulso judicial a Isabel Pantoja: "He cobrado mi dinero y no quiero saber nada de esa señora"

Estas son las mejores Navidades en muchos años para la ex quiosquera Loli del Pozo, tras cobrar la totalidad de la deuda que le debía Isabel Pantoja. Setenta y seis mil euros, que ha tardado en percibir diez años. Como recordarán nuestros lectores, la tonadillera le pidió prestado ese dinero a su entonces amiga y como se negaba a pagarla, Loli llevó el asunto a los tribunales.

Loli la quiosquera Mediaset

“Estoy pasando estas fiestas muy tranquila, echando de menos a todos los seres queridos que se me fueron a lo largo de los años, todos los días me acuerdo de ellos, y en estas fechas aún más”.

Pero estará contenta tras cobrar la deuda…

Por supuesto, contentísima. Porque ese dinero era mío, los ahorros de toda una vida. He tardado años en cobrar, pero la Justicia me dio la razón.

¿Cree que si un juzgado no le hubiera dado la razón, Isabel seguiría sin pagarla?

Presente tantos documentos que estaba todo muy claro… No le ha quedado más remedio que saldar la deuda. Ya era hora, ¿no?

¿Le gustaría hablar con ella, recuperar su antigua amistad?

Ya he recuperado mi dinero y no quiero saber nada de esa señora.

¿Con quién pasa estas Navidades?

Sola. Y en las condiciones físicas que estoy no tengo ganas de celebrar nada. No tengo hijos, y mis hermanos y sobrinos las celebran en sus casas. Yo no estoy en condiciones de ir a ningún sitio. Lo único que deseo es tranquilidad… Eso sí, quiero daros las gracias a los periodistas por lo bien que os portáis conmigo siempre.