I love Pitingo

Admito que no tenía mucha idea de quién era el tal Héctor de Miguel, pero es que yo, de monologuistas, lo justo. Le he echado un ojo así rápido a la wikipedia (yo consulto la wikipedia cuando algo me importa entre poquísimo y nada) por saber. Y parece ser que cuando no está de servicio en lo de ser gracioso, se dedica a ser impertinente y decirle a la gente lo que debe votar dependiendo de lo que él, en calidad de moralmente irreprochable, decide para cada uno. Parece ser que si eres mujer, negro, homosexual o gitano, lo dice un adulto al que llaman Quequé, no puedes permitirte votar libremente a quien tú quieras. Y así se lo hacía saber a Pitingo en twitter, felicitándole por la de bolos que le iban a salir en los lugares donde Vox gobernase. De aquí se desprenden un par de cositas muy interesantes. A saber: una es cómo alguien muy concienciado con la igualdad y a favor de las minorías, muy con la justicia social, se le olvida que esa igualdad implica que cualquiera sea tan libre como él mismo de pensar como le venga en gana y ejercer su derecho al voto de igual manera.

El cantante Pitingo en una imagen de archivo Gtres

Negarle esa capacidad por sus preferencias sexuales, su par de cromosomas o su etnia es todo lo contrario a lo que pretendes hacer creer que defiendes. La tolerancia a veces se les olvida mientras se concentran en el bien común y superior. La otra, cómo está convencido, por algo será, de que a uno solo le contratan por su particular ideología los de su propio signo. «Les faltaba un gitano», olvidando el buen humor y la ética que le presuponemos por su oficio y su superioridad moral, y también la educación. Le preguntaba Pitingo por la lista de las razas que deberían votar obligatoriamente a la izquierda, por saber. Y mientras uno tenía que andar disculpándose porque le sacaron los colores por chistes de dudoso gusto, el otro disfrutaba del Caribe y del cariño que se le tiene. Y por algo será. Yo, desde ya, muy fan de Pitingo.