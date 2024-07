Luis del Olmo cumple sesenta años al lado de su mujer: "Es una gran fortuna compartir mi vida con ella"

¿Cómo se encuentra?

Medio recuperado. Me conformo con poder andar con una cachava. Una caída consecuencia de los achaques derivados de mis ochenta y siete años de edad. Miró el calendario y me digo: esto es muy serio. Añoro los veinte y los treinta…

¿Qué le recomiendan los médicos?

Me dicen que me quejo demasiado, que no es para tanto.

El apoyo de Mercedes es primordial.

Mi mayor acierto de mi vida es haberme encontrado con mi mujer. La muchacha que conocí en Santa Marta de Ortigueira ordena y manda en mi vida.

¿Antes de ella hubo muchas novias?

Tuve mis novietas en las emisoras radiofónicas en las que trabajé. Pero Mercedes no tiene nada que ver con la radio y acerté plenamente con ella.

Hace unos días fue a su tierra, Ponferrada, en una visita muy especial.

Si. Estuve en la iglesia de San Pedro, donde me bautizaron, para donar un conjunto escultórico de la Santa Cena. Lo compré hace mucho tiempo, cuando tenía dinero, y me costó un dineral.

Porque no ha recuperado nada de lo que le quitó su administrador.,.

Menos mal que soy dueño de varios inmuebles que tengo alquilados, eso me salvó de la quiebra total. Toda la vida trabajando para que llegue un personaje y casi me lleve a la ruina… Pero, bueno, no ando tan mal económicamente, me defiendo.