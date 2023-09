La madre biológica de Isa Pantoja "amenaza" con presentarse en su boda con Asraf

Si les nombramos aRoxana Luque, seguramente no les sonará quién es, pero si les decimos que se trata de la madre biológica de Isa Pantoja, seguramente, lo primero que les vendrá a la cabeza es la palabra “problemas”, porque la hija adoptiva de Isabel Pantoja siempre ha reconocido que no tiene el menor interés en conocer a su progenitora.

Pero resulta que, a un mes de la boda de Isa con Asraf Beno, la figura de Roxana reaparece porque, dicen, quiere poner en contacto con su hija, e incluso presentar en la ceremonia nupcial, algo que Isa descarta categóricamente. Ni tiene intención de comunicarse con la mujer que la trajo al mundo, y, menos, invitarla a su boda.

Así pues, el trece de octubre, día en el que Isa y Asraf se convertirán en marido y mujer en una finca cercana a Sevilla, faltarán dos de las personas más importantes de su vida, sus dos madres, Roxana Luque e Isabel Pantoja.

Asraf Beno e Isa Pantoja Gtres

La primera no ha sido invitada ni se la espera, la segunda, por lo que nos cuentan, no tiene intención de presentarse. Su relación con Asraf es inexistente y, además, su hermanísimo Agustín no sale en la lista de invitados… y, visto lo visto, la tonadillera prioriza a su hermano por encima de sus hijos.

Isa ha dicho por activa y por pasiva que quiere ver a su mediática madre ese día, pero también reconoce que será muy difícil cumplir ese deseo. El periodista Iván Rebosó añade más leña al fuego al asegurar que Isabel Pantoja “no tiene relación con su hija”.

El cisma familiar parece más que evidente.