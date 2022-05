La madre biológica de Isa Pantoja amenaza con venir a España y contar su verdad

No deja en su empeño de conocer a su mediática hija biológica, a la que no ve desde su más tierna infancia. La peruana Roxana Luque, según una fuente cercana a Mediaset, está dispuesta a viajar a España para contar su verdad sobre la adopción de su hija, la hoy conocida popularmente como Chabelita, por Isabel Pantoja. Aportar todo lujo de detalles sobre la intrahistoria de aquella adopción, el por qué se produjo y en qué términos.

Pero no respeta los deseos de Isa de que no se produzca ese encuentro, y menos en un plató de televisión o en la portada de una revista. Sabemos que la Pantoja le ocultó a la hoy colaboradora del programa de Ana Rosa que no era su hija biológica, y que fueron unos compañeros de colegio los que le desvelaron la verdad. Aquello supuso un verdadero trauma para la entonces adolescente.

La madre biológica de Isa Pantoja FOTO: Mediaset Telecinco

Aún así, Isa Pantoja nunca demostró interés por conocer a Roxana, y expresó su enfado cuando la peruana habló de su maternidad en medios de comunicación españoles. Quizá, nos cuentan desde su círculo más íntimo, “habría hablado con ella por teléfono y en privado, alguna vez dejó entrever esa posibilidad, pero Isa está segura de que hacerlo molestaría mucho a su madre adoptiva. A estas alturas de la vida, no viene a cuento organizar un circo mediático con una historia de hace más de veinte años.”

Isa no se prestaría a “enfrentarse” a Roxana en un plató ni por todo el oro del mundo. Y eso que en el pasado ya recibió algunas suculentas ofertas para prestarse a ese encuentro. Todas rechazadas de inmediato.

Más emotivo fue anoche en reencuentro de Isa con su madrina, María del Monte, en el ‘Deluxe’. Llevaban años sin verse, desde que la cantante rompió su íntima amistad con Isabel Pantoja, pero el cariño seguía vivo.

Dicen que mamá Pantoja se enteró de que su hija se vería en un plató con María por medio de terceras personas, porque Isa se lo ocultó totalmente. Y que el cabreo de la tonadillera es supino. Las dos cantantes no acabaron bien y los rencores parecen no haberse diluido en el tiempo.