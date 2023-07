Malú: “Soy como soy por todos mis grandes errores y mis grandes aciertos”

El pasado viernesMalú actuó en el Festival Starlite de Marbella, y ha sido ahí donde ha hecho la primera entrevista desde que rompió con Albert Rivera hace un mes. La entrevista tuvo lugar momentos antes de salir a actuar en el Starlite Occident, por lo que, siendo aún recelosa de sus intimidades personales, la artista se abrió emocionalmente.

Durante la entrevista habló sobre su situación en su carrera profesional, pero dejó caer algunos comentarios que podrían estar destinados a su expareja. Llega un momento en la vida “en el que te das cuenta que tú necesitabas eso, necesitabas parar, necesitabas estar contigo misma”, ha reflexionado Malú sobre sus decisiones tanto personales como laborales.

Albert Rivera and Malu are seen leaving the Mostoles Hospital on July 12, 2019 in Mostoles, Spain. Europa Press via Getty Images

La cantante se ha mostrado en un sentido más melancólico: “Mirar hacia detrás es bonito. Tienes esos recuerdos. Todas esas cosas que has hecho. Los momentos tan increíbles”. Y es que todo lo que ha vivido le ha hecho convertirse en quien es ahora. Es cierto que en un momento dado puedes llegar a replantearte la manera en la que has decidido hacer las cosas, pero al final “soy quien soy por todos mis grandes errores y mis grandes aciertos”. Confesaba también en la entrevista cuál era su gran objetivo, aquello que tenía que alcanzar: “Mi gran batalla ha sido la de estar en paz conmigo misma y eso a mí me estaba destrozando y me estaba comiendo”.

Encarando con fuerza el futuro

“Siempre da más miedo mirar hacia adelante y pensar en el futuro y en lo que está por venir… en cómo encararlo”, cambia la dirección a la que mira y empieza a hablar del futuro, de las cosas que le aguardan. Finalmente, termina confesando “que una de las cosas que más vértigo me da es mirar hacia el futuro”.

Indirectas durante sus conciertos

Y es que se ha especulado mucho sobre los mensajes que Malú podría estar enviando a Albert Rivera, con el que cortó hace apenas un mes, durante sus canciones. En sus actuaciones se pueden apreciar algunos cambios en la letra de sus canciones o incluso algunos gestos, como la peineta que se viralizó, que podrían ir directos a su expareja.