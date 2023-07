Albert Rivera da un paso al frente y se sincera tras su ruptura con Malú

Los rumores han terminado siendo ciertos y Luis Rollán, íntimo amigo de Malú y Albert Rivera, confirmó recientemente que la expareja tomó caminos separados, aunque asegura que entre ellos sigue existiendo cierta cordialidad, sobre todo por la hija pequeña que tienen en común. Los dos siempre han sido muy discretos y nunca se han pronunciado sobre la relación que mantenían, así que no se espera que lo hagan acerca de la ruptura. Sin embargo, el que fuera líder de Ciudadanos acaba de dar un paso al frente y, aunque de forma muy escueta, se ha sincerado sobre cómo se encuentra en este momento complicado que atraviesa.

“Estoy muy bien”, ha señalado Albert Rivera ante la prensa, evitando profundizar en más detalles acerca de los motivos o los tiempos de la ruptura. Además, ha vuelto a dejar claro que nunca va a pronunciarse acerca de su vida privada: “Nunca he hecho declaraciones de mi vida y no lo voy a hacer ahora. Entiendo que es vuestro trabajo y que probéis, pero no participo en esto y no voy a decir nada”.

Albert Rivera and Malu are seen leaving the Mostoles Hospital on July 12, 2019 in Mostoles, Spain. Europa Press via Getty Images

Unas declaraciones que van en consonancia con las vertidas horas antes por Euprepio Padula, íntimo del expolítico: “Él está estupendamente. Yo soy amigo de Albert, y Albert está estupendamente, la verdad, yo lo veo muy bien”.

Sin embargo, sus palabras sí contrastan mucho con las pronunciadas por un testigo en “Socialité”, que aseguró que Rivera estaba pasando por un mal momento anímico a consecuencia de la ruptura. “Albert Rivera está roto tras su ruptura con Malú. Hace unos días coincidí con él en un concierto de Madrid y allí dejó claro a quien le acompañaba que está destrozado, que no está llevando nada bien estar sin ella. Y eso que hace ya algunos meses que no están juntos. Él la sigue echando de menos y, por motivos obvios, tienen contacto. Pero claro, ya nada es lo que era y le sigue pasando factura”, comentó la fuente.