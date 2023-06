Se desvelan los motivos de la ruptura entre Malú y Albert Rivera

Los rumores de ruptura entre Malú y Albert Rivera han sobrevolado a la pareja incesantemente durante los últimos meses. Este mismo fin de semana, el periodista Luis Rollán, amigo íntimo de la cantante, confirmaba los peores presagios y daba las razones del fin de la relación: “No he hablado con ella, pero sí con su entorno. No hay un motivo concreto. No hay terceras personas ni disputa, pero me hablan de un desgaste”.

Así lo aseguraba en el programa ‘Fiesta’, donde colabora habitualmente. “La ruptura es definitiva pero sí hay una buena relación, y sobre todo por lo que tienen en común”, decía en referencia a la pequeña Lucía, hija de la pareja. El noviazgo entre Malú y Albert Rivera comenzó hace más de cuatro años y, desde entonces, han sido pocas las ocasiones en las que les hemos podido ver juntos en público. Muy discretos con su vida privada, han cuidado siempre cada salida para evitar ser captados por las cámaras.

Albert Rivera y Malú junto a su hija Lucía GTRES

Según adelantaba hace una semana el programa ‘Socialité’, el propio Albert Rivera habría comunicado a su entorno durante el festival de música ‘Primavera Sound’ que estaba “destrozado” tras la ruptura con la cantante. De hecho, Malú no le sigue en Instagram, mientras que él sí continúa siguiendo a la que parece ser ya su expareja. Y es que según fuentes cercanas al exlíder de Ciudadanos, este sigue sin superar la separación.

Además, Luis Rollán apuntaba que Albert Rivera ya no duerme en la casa familiar. Una información que parece indicar el fin definitivo de la pareja y que confirmaba esta misma mañana Carmen Lomana en el programa de radio ‘Fin de semana’ de Cope. “Yo he estado hace poco con él y casi casi confirmado”, decía la socialité, asegurando que esta situación era algo que venía ya desde hace tiempo.