María Ángeles Grajal detalla las infidelidades de Jaime Ostos, pero salva a una amante

María Ángeles Grajal ha querido cumplir la última voluntad de su marido, Jaime Ostos, publicando sus memorias. Unas que son muy polémicas incluso antes de que viesen la luz, pues el primogénito del torero ha querido protagonizar un escándalo para mostrar su descontento, por lo que terminó con el ojo amoratado y con un tour de platós de televisión. Ahora le tocaba el turno a la doctora. Lo hace después de la tensión vivida en la presentación del libro en el hotel en el que entró de sorpresa Jaime Ostos Jr, supuestamente amenazando a la protagonista de la noche y siendo agredido por su hermano Jacobo Ostos. El hijo mayor del diestro no está conforme con capítulos que se contarán en el libro, aunque aún no había tenido ocasión de leerlo. Pero es que la historia de amor de la doctora y el torero no estaba exenta de polémica y de episodios oscuros marcados por el dolor. Así fue por ejemplo cuando se casaron, se divorciaron para regresar a convivir un año más tarde, tiempos en los que no siempre se ha sido leal. Así lo ha denunciado ahora ella en una entrevista en ‘Mañaneros’.

Jaime Ostos y María Ángeles Grajal en una imagen de archivo Gtres

María Ángeles Grajal tiene muy buen recuerdo del hombre con el que compartió media vida y que le dio a su hijo Jacobo. Sus memorias recogen momentos muy difíciles para afrontar como matrimonio, pero pese a todo le recuerda con amor como “un hombre súper sencillo, divertidísimo, generoso y muy cariñoso. Me decía todos los días que era la mujer de su vida”. Ahora bien, quizá no le mentía, porque no le decía que fuese la única. Había alguna que otra con la que tenía juegos de alcoba, como también ha puesto en conocimiento la propia víctima de esas infidelidades: “Nos casamos en el 87 y en el 89 le puse las maletas en la puerta por muchas infidelidades, a mí me llamaban incluso algunas para decírmelo. Él lo negaba, pero yo dije hasta aquí y nos divorciamos”. El torero no se quedó solo, pues pronto regresó a los brazos de su ex, Lita Trujillo, por la que Grajal siente un gran respeto: “Jamás hablaré mal de ella, porque estuvo siempre enamorada de Jaime”.

“Durante un año y medio no le dejé de ver, me seguía por todos los sitios”, hasta que logró reconquistarla y volver a jurarse amor eterno. “En nuestro segundo matrimonio las cosas fueron muy diferentes, yo era más madura y él también, las cosas cambiaron”, mantiene la doctora al valorar el cambio de actitud y respetos de su marido. Ahora bien, no quiere venderle como un ser de luz, pues también destaca lo negativo que le caracterizaba: “Era muy machista, como todos los de esa época, la sociedad era machista” y, como tal, también le reconoce como "celoso". Unos recuerdos que ha plasmado en unas páginas que están generando ya mucho revuelo, no solo por lo sucedido entre la familia con Jaime Ostos Jr, también por las infidelidades que se están poniendo sobre la mesa y otros escándalos en boca de su viuda.

María Ángeles Grajal Mañaneros

Jacobo Ostos, el hijo menor del torero, ha querido tener un bonito gesto con su madre en su intervención en ‘Mañaneros’. Ha querido mandarle un mensaje de cariño y admiración a su madre a través del programa de TVE conducido por Adela González: “Hola gorda, sé que has ido a promocionar el libro, una obra de arte escrita por una madre increíble, profesional como la copa de un pino, respetada y admirada en su profesión, como escritora, como madre, como amiga. Qué te voy a decir que ya no sepas. Solo quería mandarte este vídeo para decirte lo importante que eres para mí y lo orgulloso que estoy de tenerte como madre”, le dedicaba con profundo amor. Un mensaje que la derritió en directo: “Te quiero, Jacobo, gracias. Es mi niño, tiene 40 años, pero siempre será mi niño. Cuando más relación tengo con Jacobo es ahora. Jaime le llevaba al colegio, a las extraescolares, a judo, porque yo estaba todo el día trabajando, trabajaba por la mañana y por la tarde”, reconoce.