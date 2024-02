María Jesús, madre de Antonio Tejado, no puede más con las preguntas sobre su hijo

El entorno de Antonio Tejado sigue en el punto de mira después de que se diera a conocer el arresto del sobrino de María del Monte. No han sido pocas las exparejas que se han pronunciado para relatar algunos de los traumáticos momentos que vivieron con él o cómo ha sido en todo momento su faceta como padre.

Dejando a un lado las voces que han intentado pronunciarse sobre Tejado, no cabe duda de que quienes peor lo están pasando son su madre, María José, y su hermano, Chema Tejado. Este sábado ambos acudieron al centro penitenciario para visitar a Antonio tras dos semanas en prisión. La salida de estos tras su breve visita da a entender cómo estaban las cosas y el delicado revés que sigue hasta día de hoy, sin poder atender a los medios que acudían para preguntarles sobre cómo se encontraba la familia.

María José, Chema y Samara, de nuevo en la cárcel para ver a Antonio Tejado Europa Press

Las noticias sobre su estancia en prisión dejan todavía muchos cabos sin atar. En un primer momento se dio a conocer que había tenido una crisis de nervios, sin embargo, fue su propio abogado el que aseguró que se encontraba calmado y optimista, pero que le recomendaba prudencia. Según han compartido fuentes extraoficiales del centro penitenciario a LA RAZÓN, la situación de Tejado sobrepasa toda lógica, aunque no esté en su mejor momento ni profesional ni personal, “se pavonea de sus amistades famosas y no para de contar sus anécdotas de cuando estaba en el programa Sálvame”. En estos momentos pretende recopilar todos los datos que se han publicado de él y que puedan constituir injurias o difamación sobre su persona.

Algo diferente lo viven en su entorno más próximo. Este domingo su madre aparecía para acudir a misa y, como están manteniendo en los últimos días, no ha querido mediar palabra con la prensa. A pesar de ello, su gesto hundido hablaba por sí mismo cuando le preguntaron por la visita a Antonio que realizó el pasado sábado. Se ha limitado a entrar a la iglesia para salir en apenas unos minutos. No es la única que permanece en silencio, pues María del Monte, tía del presunto autor intelectual del asalto a su casa, tras salir de declarar en el juzgado montó una especie de rueda de prensa improvisada para acabar con el acoso mediático y dejar claro que no piensa volver a hablar ante la medios: “Es muy duro revivir estos episodios desagradables”, decía ante los medios por última vez.