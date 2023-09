María José Suárez reacciona por fin a las imágenes de Escassi muy cariñoso con otras mujeres

María José Suárez es una mujer enamorada y parece que poco o nada le importa lo que se comente sobre su relación con Álvaro Muñoz Escassi. Tampoco los constantes rumores de crisis que persiguen a la pareja desde que en 2021 dieran la sorpresa mayúscula de su romance. De eso ha pasado dos años y ambos presumen de amor en redes sociales y en su día a día, viviendo ajenos al qué dirán y a qué se publicará. Sin embargo, hay veces que el revuelo es tal, que no queda más remedio que enfrentarse a él. Esto ha sucedido ahora que el jinete fue visto en actitud cariñosa con otras mujeres, reavivando con ello su fama de conquistador.

Álvaro Muñoz Escassi con amigas Fiesta

Desde las mismas puertas de su domicilio, María José Suárez ha querido dejar claro lo poco que le importan los rumores de deslealtad que se vienen comentando en los últimos días. Tampoco las supuestas pruebas presentadas por el programa de Telecinco, ‘Fiesta’, en las que se ve a su novio en una actitud aparentemente comprometida. El jinete se encontraba de noche con tres damas, con las que mostró cierto cariño. De hecho, su actitud hacía pensar a los presentes que algo se traía entre manos con ellas, especialmente con una con la que constantemente desaparecía del plano, para regresar como si tal cosa.

“Nos percatamos de que había un señor en la barra en actitud cariñosa con una chica y empezaron los codazos (…) Yo seguí disfrutando de la fiesta como uno más, hasta que me empieza a sonar el móvil. Era Amor Romeira y me dijo ¿Iván estás en Vitoria? Me están llegando estas imágenes. ¿Esto que está pasando es verdad?”, comenzaban a contextualizar desde el programa de fin de semana. “Hay caricias, hay desapariciones, él desaparece en varias ocasiones con esta chica en concreto y luego está en actitud comprometida con una camarera”, añaden.

María José Suárez y sus imprescindibles para la piel. @photoswithastoryinsevilla

Ante este percal, María José Suárez se ha enfrentado a las complicadas preguntas de los reporteros que le aguardaban en las puertas de su casa. “Estas son las dos chicas de vestuario de ‘MasterChef’, entonces él sí que colgó luego una foto para que viera que eran ellas”, ha restado importancia la exmodelo, que confía en su pareja, a pesar de la fama que arrastra desde hace muchos años. Con ello, quiere evidenciar que no hay un ‘tonteo’, como se ha vendido, sino una conexión amistosa entre dos compañeros de trabajo. Por eso deja claro antes de despedirse que su relación “está muy bien”, por lo que no hay opción a una crisis.