María José Suárez sobre su relación con Álvaro Muñiz Escassi: “Me ha regalado un anillo”

Ayer fue un día histórico. Por primera vez en su vida, María José Suárez se sentaba en el ‘Deluxe’ y se enfrentaba a una de las entrevistas más relevantes de su vida. La modelo no dudó hablar larga y tendidamente sobre la relación que mantiene con Álvaro Muñoz Escassi. La pareja comenzó hace dos años un intenso romance y se han vuelto inseparables, conformando una de las parejas más chic del panorama nacional.

La modelo está muy ilusionada con Escassi y ha hecho caso omiso a los supuestos rumores de infidelidad que salieron a la luz hace unas semanas y que intentaron poner en jaque su relación. Ellos lo desmintieron rotundamente y se dejaron ver disfrutando de las navidades juntos, en familia, después de haber pasado unos románticos e idílicos días en el Caribe, uno de los destinos favoritos de la pareja.

María José Suárez reconoció anoche en el ‘Deluxe’ que el jinete le había pedido matrimonio en varias ocasiones pero nunca de una manera formal. “Me ha regalado un anillo, pero no me ha pedido formalmente matrimonio. Aún no ha hincado rodilla” ha confesado. También ha revelado que Escassi quiere tener hijos pero que, por el momento, ella prefiere que no. “Álvaro quiere tener niños, pero yo ya no me veo porque tengo 47 años y llevo otro ritmo”. A pesar de esto, sueña con envejecer al lado del deportista y está muy enamorada de él.

Story de María José Suárez FOTO: @mariajosesuarezoficial Instagram

La Miss España 1996 también relató cómo surgió el amor entre ellos. “Él siempre dice que llevaba mucho tiempo detrás de mí, pero es algo que nunca me he creído. Siempre hemos tenido mucha química, pero no me lo tomaba en serio” relataba. Pero, por destino o por azar, ahora se han encontrado en el momento exacto para que su relación funcione. “Ha sido fortuito. Nos hemos encontrado en un momento en el que los dos estamos más tranquilos. Nos hemos dejado llevar y estamos encantados”, dijo sobre el asunto.

Álvaro Muñoz Escassi hace muy feliz a María José Suárez y hay muy pocas cosas que no le gusten de él. “Lo que más me gusta es que es una persona muy íntegra y cariñosa. Cuando lo conoces se da a querer. Es una persona que ha tenido muchas relaciones y que tus exparejas hablen bien de ti dice mucho de su forma de ser”, reconocía con cierto orgullo. Aún así, no le gusta que sea más activo que ella. “Lo que menos me gusta es que es muy activo. Muchas veces le digo que baje el ritmo. Él es muy líder e hiperactivo” confesaba. Quizá, esta diferencia, sea la clave para que se compenetren tan bien. ¿Los veremos pasar por el altar próximamente?