A María Pombo se le cae la baba con el último gesto de amor de su marido

María Pombo y Pablo Castellano llevan ocho años compartiendo su vida, la mitad como marido y mujer tras jurarse amor eterno el 22 de junio de 2019. Siempre han tenido que hacer frente a dimes y diretes sobre la estabilidad de su matrimonio, incluso sobre la sexualidad de su marido, después de ponerla en duda por su amistad con Fernando Tejero. Siempre han tratado de hacer oídos sordos ante los rumores, más si son absurdos, pero también han querido dejar claro que su relación no es idílica como otros creen, pues entre ellos también hay momentos de crisis. Pero si siguen juntos es porque han decidido crear una familia y un proyecto de futuro en común. También porque se aman, como así ha querido dejar claro ahora él, gritándole a los cuatro vientos que tiene a su lado a la mejor.

María Pombo y Pablo Castellano Glowfilter

“Creo que es súper necesario que la gente sepa que no tengo una relación perfecta. Que yo tengo mis crisis. Que llevo ocho años con Pablo. Jamás hemos pensado en divorciarnos, pero hemos pasado por épocas de pelearnos mucho, de gritarnos…”, reconocía la influencer en un arrebato de sinceridad en el podcast ‘Conversación sin filtro’. Pero no solo hablaba de momentos grises, sino también destacó que su marido es imprescindible en su vida: “También nos queremos mogollón y no podemos vivir el uno sin el otro”.

Ante estas declaraciones, Pablo Castellano prefirió dar un paso atrás y no hablar sobre las crisis de las que hablaba su esposa. Eso sí, ahora, en cambio, sí que ha querido dejar bien claro que la madre de sus hijos sigue embelesándole y con solo mirarla comprende que está enamoradísimo de ella. Así lo ha hecho en un nuevo story compartido en su cuenta personal de Instagram, donde ha publicado una fotografía de su amada con la mirada distraída fijada en el horizonte y con una loncha de jamón ibérico entre sus dedos.

María Pombo Instagram

“No existe mujer más guapa”, escribe Pablo Castellano sobre esta fotografía cotidiana de una de sus almuerzos en un restaurante. No podría ser un piropo mejor para la persona con la que ha decidido formar una familia y envejecer. Un gesto romántico del que la propia María Pombo ha querido presumir antes sus fans, compartiendo de nuevo el story en su perfil y añadiendo un corazón, dejando entrever lo mucho que le ha enternecido el comentario.