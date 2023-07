Mario Vaquerizo, del "Viva la Legión" al Valle de los Caídos: “También tengo camisetas de los paracaidistas y del ejército"

Las críticas en las redes sociales vuelven a cebarse con Mario Vaquerizo. Si hace un mes le censuraban por ponerse una camiseta de la Legión, ahora lo hacen por enfundarse otro alusiva al Valle de los Caídos. Pero el cantante y marido de Alaska pasa olímpicamente de sus detractores. Hace unos días hablábamos con él y se mostraba rotundo en sus contestaciones: "Son ganas de montar follón, no tiene la menor importancia, me importan un bledo esas críticas. Son camisetas que me compré en Benidorm porque me gustaban, no es una cuestión ideológica ni nada parecido. Yo me pongo lo que me da la gana y no tengo que dar explicaciones a nadie sobre mis gustos".

"Las Nancys Rubias": Mario Vaquerizo de nuevo en el ojo del huracán, esta vez por una camiseta con el Valle de los Caídos Instagram @mariovaquerizooficial

"Y la verdad es que me gusta mucho la imagen de la Legión y su iconografía cristiana católica. Cristo me parece un hombre muy guapo. Mira, ¿no estamos en democracia? Por qué lían entonces el que me ponga esa camiseta. Es una cuestión de imagen o de lo que me sale del coño. Y lo mismo digo sobre la del Valle de los Caídos… Hay que respetar a todo el mundo. Mi vida es muy rica, trabajo mucho, soy una obrera de la música, tengo una mujer maravillosa al lado, hago en cada momento lo que quiero y me siento una persona libre. Los únicos que me pueden cuestionar son los que me conocen y me quieren. Y que viva la Legión, ja, ja, ja. También tengo en casa camisetas de los paracaidistas y del Ejército... porque me gustan. ¿Cuál es el problema? Ni me preocupa que me critiquen por ello. Y me las pondré cuando me salga de la narices, nadie me lo puede impedir", sentencia el vocalista de "Nancys Rubias".