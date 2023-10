Mario Vargas Llosa hace rabiar a Isabel Preysler con este gesto a su exmujer Patricia

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler llevan ya casi un año haciendo vidas por separado y parece que su ruptura es más que definitiva. No solo no han vuelto a mediar palabra y han pasado el verano sin cruzar sus caminos, sino que además el Nobel parece haber recuperado el favor de su familia y, especialmente, de su exmujer, Patricia, con la que cada vez pasa más tiempo. Parece que el escritor ha querido darle el lugar que su ex merece a su lado, dejando muy lejos de sus pensamientos a la socialité. Algo que se ha materializado ahora en su nueva novela, ‘Le dedico mi silencio’, un trabajo que realizó cuando aún estaba viviendo bajo el mismo techo de la madre de Tamara Falcó y de la que ahora apenas se acuerda.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa INSTAGRAM INSTAGRAM

Al menos eso se entiende cuando ha decidido plasmar tan solo dos palabras al comienzo de su nuevo libro, dedicándoselo a una persona: “A Patricia”. Esto no podría hacer más especial a la madre de sus hijos, como así han entendido también desde el propio entorno del exmatrimonio bien avenido, que ha hablado con ‘El País’. Les parece un gesto “bonito y merecido”, después de haber compartido más de 50 años como marido y mujer. Nada dicen de la ausencia de mención a Isabel Preysler que, quizá, podría darse por aludida ya desde la misma portada del ejemplar al leer el título: ’Le dedico mi silencio’.

La ruptura de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler no solo supuso el acercamiento del escritor con su exmujer, sino también con sus propios hijos. Estos no vieron con buenos ojos que terminase en brazos de la estrella de la crónica social española, por lo que se volcaron con su madre para ayudarla a superar el duelo. Los vástagos dicen que tuvieron constancia de la relación de su padre con la viuda de Miguel Boyer por la prensa, lo mismo que ha debido pensar ahora con ella, al ver en los medios de comunicación cómo el Nobel regresaba a los brazos de la madre de sus hijos y con la que compartió 50 años de su vida. Las vueltas que da la vida en tan solo 8 años que ha durado su romance.

Vargas Llosa ha tenido últimamente una historia con Isabel Preysler sin final feliz pero con una consecuencia positiva y es que la relación con Patricia su mujer se ha restablecido con nuevo ímpetu J. L. Cereijido EFE

Sin embargo, lo cierto es que ambas mujeres han disfrutado mucho al lado de Mario Vargas Llosa, pero también han sufrido lo suyo. Patricia, cuando su matrimonio llegó a su fin en 2015 justo después de celebrar los 50 años de casados, no pudo contener la rabia. Eso le hizo escribir una carta a la mismísima Isabel Preysler para que conociese mejor al hombre con el que estaba iniciando un romance y que dejaba una familia rota con ello. “El matrimonio lleva roto muchos años, porque él tiene como costumbre desaparecer un mes con una mujer”, le recriminaba al escritor su exmujer a través de su nueva amada, como así adelantó Pilar Vidal. “Las infidelidades eran continuas y consentidas", le advertía también, pues le recordaba que “no se tomara en serio las intenciones de Mario, porque creía que era un capricho más”. Le duró ocho años el “capricho”, pero volvió al lado de su mujer de toda la vida y ahora le da su sitio a través de la dedicatoria de su última novela.