Marlene Mourreau: todos los detalles de sus últimas operaciones estéticas

La incombustible Marlene Mourreau que estos días vuelve a la palestra por unas fotos en las que se puede ver con vendas hasta en las pestañas. ¿Se ha operado? Sí, lo ha vuelto a hacer, pero esta vez me da a mí que va a ser la buena.

En Wikipedia dice que tiene 54 años y a mí me da que tiene alguno más, o quizás le ha cundido mucho la vida.

Marlene, vedette francesa que llegó a España en los noventa de la mano de Chicho Ibáñez Serrador, de copresentadora de un programa de variedades llamado 'El semáforo', donde triunfó por su desparpajo y su sensual acento francés.

Hacía mucho que no la veíamos. Lo que sí se sabía es que se seguía dedicando al mundo del espectáculo donde a la mínima ocasión enseñaba cacho hasta el punto de ser creadora de contenido para OnlyFans, ya que como ella misma decía muy enfadada:

“Desde el confinamiento estaba cansada de que me censurasen y me bloqueasen la cuenta de Instagram cada vez que subía algo de desnudo erótico, pero nada del otro mundo. Yo he sido la chica de Playboy, Interviú... En todos los sitios he estado toda mi vida en pelotas”, contaba acerca de cómo cambió Instagram por la red de contenido erótico: “Pero esto qué es, en qué mundo vivimos. No parece que estemos en 2020, con todo censurado”.

Y quién mejor que ella que vive de su imagen haya tomado la decisión de hacerse una operación estética.

Ha ido sobreviviendo a base de pinchazos a mi gusto mal hechos y excesivos

Por fin decidió cortar por lo sano, nunca mejor dicho y hacerse una doble blefaroplastia que consiste precisamente en eso: cortar piel sobrante del párpado superior. De una forma más técnica, este tipo de operación consiste ni más ni menos en extirpar el exceso de piel de los párpados ya que a medida que cumplimos años los músculos que sostienen los párpados se debilitan pudiendo acumular grasa arriba y abajo de los párpados, provocando cejas flácidas, párpados superiores caídos y bolsas debajo de los ojos, además de reducción de visón periférica.

Y aprovechando que pasa por boxes se ha hecho un lifting cervico-facial ya que el cuello es una de las zonas que delatan la edad. Es una operación muy agradecida ya que elimina la piel flácida, y su exceso, diciéndole adiós a la antiestética papada .

Se extrae la grasa, se tensan los músculos (platisma) y se estira y recorta la piel sobrante quedando un cuello terso y definido. Normalmente tiene una duración de unos diez años.

Y no se alarmen con las fotos que ella misma subió con mucha gracia por Halloween como si fuera una momia. Es tan solo el hinchazón propio provocado por el postoperatorio.

Esta vez estoy segura de que va a quedar espectacular ya que todo lo hizo bajo la batuta de Lola Sopeña, que tiene mucho gusto y mejor cirujano.

Y si no véase a Teresa Bueyes, Marta López o María de Mora.