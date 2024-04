Marta Lozano y Lorenzo Remohi dan la bienvenida a su primer hijo, Lorenzo

Marta Lozano y Lorenzo Remohi ya son padres de su primer hijo en común, el pequeño Lorenzo. Ha sido la influencer la encargada de desvelar la feliz noticia a través de un post en Instagram junto a una emotiva fotografía con su marido y bebé. "Ayer 16 de abril a las 17:15 de la tarde llegaba al mundo el amor de nuestras vidas. Lorenzo Remohi Lozano", ha escrito la creadora de contenido.

Marta Lozano y Loreno Remohi junto al pequeño Lorenzo Instagram

El matrimonio, con el nacimiento de su primer hijo en común, ha puesto el broche de oro a su bonita y romántica historia de amor. La pareja pasó por el altar el pasado 22 de mayo de 2022 en Jávea y ahora, casi dos años después, ambos han cumplido el mayor sueño de sus vidas: formar su propia familia.

Tal y como contó en exclusiva Marta Lozano hace menos de un mes a LA RAZÓN, aunque hacía un balance "positivo" de su embarazo, no han sido unos meses del todo fáciles. "Ha sido una experiencia más intensa de lo que yo creía. No sé si habrá sido por mi personalidad, pero me ha resultado algo difícil llevarlo. Aún así, hago un balance positivo porque el nene ha estado bien en todo momento y yo también, aunque al principio fue complicado. Náuseas los tres primeros meses, sentirme muy pesada, muchos kilos...", declaró para este medio. Aún así, todo ha merecido la pena y, de momento, como ella misma nos reveló, de momento no está en sus planes ampliar la familia.

La influencer, junto a Lorenzo Remohi, ha conformado un tándem perfecto tanto a nivel profesional como sentimental. Su marido es el fundador de Glowfilter, una de las marcas de cosmética y belleza más virales de la actualidad y Marta Lozano ejerce de embajadora.