El conjunto de falda midi y cárdigan de Marta Lozano es todo lo que necesitamos para vestir cómoda sin perder la elegancia

Marta Lozano no deja de darnos lookazos de lo más icónicos. La influencer, que cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, está despampanante con cada look que nos enseña, sobre todo ahora, con su embarazo, el cual se sienta fenomenal. Marta Lozano destaca por tener un estilo muy sencillo, elegante y muy sofisticado, apostando por prendas atemporales y de gran calidad que todas tenemos en nuestro armario y con las que podemos crear un sinfín de looks. Si nos paramos a pensar, hay un tejido de lo más cómodo y elegante que todas las amantes de la moda llevamos en nuestro día a día, y ese es el tejido de punto. En tiendas podemos encontrarlos en todo tipo de prendas, desde en jerséis hasta en pantalones, pasando por faldas, pantalones y vestidos. Marta Lozano, con su embarazo, recurre en numerosas veces a este tejido de punto, pues ya lo lució en diciembre, con un vestido de punto verde que Marta Lozano defendía a la perfección. El vestido tenía un toque 'coquette' al llevar un maxi lazo en el cuello. Para unos días tranquilos, Marta Lozano nos ha mostrado su propuesta para este fin de semana de frío en España, un conjunto de falda midi y cárdigan de punto en tono camel que ha combinado con un abrigo y maxi botas altas.

Marta Lozano es una referente para muchas chicas que la siguen a través de sus redes sociales a fin de inspirarse a la hora de vestir. La hemos visto lucir prendas de lo más estilosas, en tendencias y muy elegantes, sobre todo para ocasiones especiales, aunque para el día a día, Marta Lozano también tiene un estilo muy sofisticado. Por ello, no nos sorprende que nos enseñe este look tan cómodo como elegante en tejido de punto, pues ella ha elevado este outfit con unas botas altas de tacón en tejido de ante pero, si queremos crear un look más sencillo y casual, podemos cambiar este calzado por unas bailarinas de terciopelo o, si nos atrevemos, unas zapatillas blancas. Sin más que añadir, se trata de un look de lo más elegante y cómodo con el que todas nos sentimos identificadas.

Conjunto de falda midi (14,04 euros) y cárdigan de punto, de SHEIN (26,35 euros)

Conjunto de punto SHEIN

Con un look de lo más cómodo, sencillo y muy elegante, Marta Lozano nos muestra su propuesta de look apto para las chicas embarazadas cuyo toque final reside en unas maxi botas de tacón marrones.