Marta Peñate, entre lágrimas, actualiza su estado de salud tras perder a su bebé: "Se acabó esta tortura"

Marta Peñate y Tony Spina comunicaron el pasado 5 de junio que habían perdido el bebé que esperaban menos de un mes después de anunciar que la televisiva estaba embarazada de su primer hijo.

El 17 de junio, 12 días después, la colaboradora de Mediaset informó a sus seguidores de Instagram que aún no había expulsado el embrión. "Ahora mismo no sé qué hacer y me han dicho que muchas veces te tomas las pastillas y no se expulsa completamente y luego tienes que hacerte un legrado, pero el legrado puede tener alguna consecuencia. Estoy con la cabeza que me va a explotar", explicó.

Última hora de su estado de salud

Casi 10 días después, Marta Peñate ha reaparecido en redes y ha actualizado su estado de salud. Ente lágrimas, la televisiva ha informado que ya ha expulsado el embrión. "Llevo 10 minutos llorando y subo esta historia, llorando porque, por fin, lo he expulsado. Son lágrimas de alegría. Es muy fuerte", ha comenzado diciendo, revelando que por fin va a "cerrar" este capítulo tan doloroso de su vida.

"Es como, por fin, se acabó esta tortura. Lo que digo, psicológicamente lo estaba llevando muy bien, pero físicamente estaba siendo muy cansino. Ya vuelvo a mi vida normal, chicos", ha añadido. "Ahora tengo que estar 15 días sin bañarme en la piscina ni en la playa, pero no pasa nada es lo de menos", ha finalizado en Instagram sobre el asunto.

Momentos difíciles

Marta Peñate y Tony Spina han vivido semanas muy complicadas desde que perdieron al bebé que esperaban. Formar una familia era el sueño de sus vidas y ahora, la pareja ha tomado una decisión: tener prudencia y esperar más tiempo a hacer partícipes a sus seguidores de las noticias. "Espero que entendáis que después de esta mala experiencia la próxima vez llevemos el tema en privado, creo que ya veníamos avisando y visibilizando esto muchísimo. La próxima vez esperaremos a que sea un descaro para contarlo. Gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por dedicarnos siempre palabras tan bonitas y querernos", explicaron en el comunicado conjunto en el que anunciaron la triste noticia.