Santiago Segura descarta casarse con su pareja: "No creo mucho en el matrimonio, el amor está por encima"

La quinta entrega de 'Padre no hay más que uno' dará carpetazo a una saga cinematográfica familiar que se ha ganado el total beneplácito del público. Será este 28 de junio cuando Santiago Segura, protagonista y director de la película, la estrene oficialmente. Y ya tiene en mente empezar a preparar la sexta entrega de “Torrente”.



Santiago aclara que “lo de Torrente es algo que todavía está en mi cabeza, en principio se llamará “Torrente presidente”, y tal y como está el panorama político, el guion tiene mucho recorrido. "En cuanto a lo de 'Padre no hay más que uno: nido repleto', será la última entrega de la saga, la despedida”.



- ¿Por qué?



- Porque los niños protagonistas ya se están haciendo mayores. Y los actores adultos son algunos de los mejores de España, y se está convirtiendo imposible reunirles a todos. Cuando haces una saga no puedes sustituirlos por otros… Así que es mejor irse antes de que te echen.



- ¿Cómo valora el trabajo actoral de sus dos hijas en esta saga?



- Las veo muy bien y estoy súper contento. No desentonan con el resto de actores infantiles.

Cartel de 'Padre no hay más que uno 5' .



- En el filme se rodea con actores amigos… desde Leo Harlem a Loles León o Florentino Fernández.



- Trabajo muy a gusto con ellos. Nos entendemos perfectamente.



- Está a punto de cumplir sesenta años. ¿Lleva bien el paso del tiempo?



- Pues lo llevo bastante mal. No me gusta cumplir años, pero la otra opción, no cumplirlos, es peor, porque estaría muerto. Me quedo con toda la vida que tengo por detrás…



- También le incordia engordar treinta kilos para resucitar a Torrente.



- Bueno, no queda más remedio que sacrificarse. Yo soy muy sacrificado.



- Tanto que se pasa la vida trabajando y ve poco a su familia.



- Ya ve, pobrecitas mías. Saco tiempo de donde puedo para ver a mi mujer y a mis hijas. Y para eso trabajan conmigo en mis películas, para estar más tiempo con ellas.

Santiago Segura en 'El Hormiguero' Atresmedia



- ¿Nunca se va a casar con su pareja?



- No creo mucho en el matrimonio. El amor está por encima del matrimonio.



- ¿No le tienta rodar un drama?



- No, prefiero hacer reír que llorar. Las comedias son mucho más necesarias que los dramas.