Última hora del estado de salud de Marta Peñate tras perder a su bebé: "No he expulsado el embrión"

Marta Peñate y Tony Spina anunciaron la peor de las noticias el pasado 5 de junio: habían perdido al bebé que esperaban. Menos de un mes después de anunciar el embarazo de la televisiva, la pareja recibía uno de los golpes más duros de sus vidas.

El actual estado de salud de Marta Peñate

Tras una semanas complicadas, la colaboradora de Telecinco ha reaparecido en Instagram actualizando su estado de salud tras perder a su bebé. Tal y como ha desvelado, aún no ha "expulsado el embrión".

"Ahora mismo no sé qué hacer y me han dicho que muchas veces te tomas las pastillas y no se expulsa completamente y luego tienes que hacerte un legrado, pero el legrado puede tener alguna consecuencia. Estoy con la cabeza que me va a explotar", ha explicado Peñate en un escrito.

Además, en un story, la televisiva se ha sincerado con todos sus seguidores sobre la situación que atraviesa, pidiendo consejo. "Me habéis escrito mucho que no sabéis nada de mi. Como lo notaréis en mi voz, me he puesto mala. Me he ido de vacaciones y me he puesto mala. La mala suerte me persigue y siempre me pilla. No soy rápida", comienza diciendo Peñate. "Y, por otro lado, una de las cosas de las que me alegro es de haber hecho esto público. No he expulsado el embrión de forma natural y estoy de camino al hospital para ver qué hago porque yo estaba segura de que quería hacerme un legrado, pero el problema es que no sé si tomarme las pastillas abortivas a pesar de que me habéis dicho muchas que es como un parto porque sé que el legrado puede tener alguna consecuencia, que es difícil, pero como soy el bajo porcentaje de todo pues no sé... Las mujeres que habéis pasado por esto, ¿Qué me recomendáis? Tengo un dilema increíble", finaliza en el vídeo.

La decisión de Marta Peñate

La colaboradora hizo partícipes a todos sus seguidores del proceso de fertilidad al que se sometió para quedarse embarazada. Tras anunciar la pérdida de su bebé, Marta Peñate y Tony Spina se sentaron en "¡De Viernes!" para conceder su entrevista más dura hasta la fecha y cerrar este capítulo. Después de su paso por el programa, la televisiva anunció que no iba a hacerlo publico si se quedaba embarazada en un futuro hasta que no fuera un "descaro" contarlo.