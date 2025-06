Marta Peñate desvela el sexo del bebé qué perdió y aclara los motivos del aborto

Momentos muy duros para Marta Peñate y Tony Spina. Los influencers anunciaron la semana pasada que habían perdido al bebé que con tanta ilusión esperaban tras varios intentos fallidos de quedarse encinta. Tras compartir la mala noticia con sus seguidores en redes sociales, los creadores de contenido visitaron el plató de “¡De viernes!” para explicar cómo se sentían después de este tremendo golpe que les ha dado la vida.

“Fue un momento muy duro porque yo fui a la consulta convencida de que todo iba bien. Había escuchado el latido ya dos veces y pensé que solo era un sangrado. Cuando la ginecóloga me hizo la ecografía, le preguntó a su ayudante que si existía latido antes, y ahí ya me di cuenta de que pasaba algo, ahí algo se me rompió dentro. Tony me tuvo que sacar de allí a rastras porque yo no era capaz ni de andar”, explicó la canaria sin poder contener las lágrimas.

Marta Peñate desvela el sexo del bebé que perdió

Tras el disgusto inicial, Peñate y Spina intentan seguir hacia adelante y reponerse sin dejar de intentar ser padres, aunque la próxima vez serán más discretos si la influencer se queda embarazada.

Peñate se sometió a una serie de pruebas para determinar qué había ocurrido en su organismo para que el embarazo se interrumpiera de forma repentina. Como parte de la promesa que hizo a sus seguidores de compartir los detalles por si de esa forma podía ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por lo mismo, ha señalado que su bebé estaba “cromosómicamente perfecta”, desvelando además que se trataba de una niña.

Marta Peñate, en una imagen de archivo Gtres

Descartado el daño cromosómico en el feto, Peñate indica que “ha sido mala suerte y ya está, no vamos a darle más vueltas”, y se someterá a unas “pruebas inmunológicas” para tener más seguridad en el futuro.

Deberán pasar unos cuantos meses hasta que Peñate y Spina puedan volver a intentar ser padres mediante el tratamiento al que se estaban sometiendo. Tal y como explicaron, todavía disponen de dos embriones congelados e intentarán que alguno de los dos siga adelante tras la implantación. Si no ocurre, la influencer asegura que no quiere volver a pasar por lo mismo.

Sobre las críticas que ha recibido por exponer públicamente algo tan íntimo como el proceso de un aborto, Peñate se defiende asegurando que así ha podido ayudar a otras mujeres, aunque no oculta que también ha obtenido un beneficio económico: “No estoy haciendo daño a nadie. El dinero que gane será para mi bolsillo, para otro intento”.