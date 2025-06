Paula Echevarría, sobre el posado con su hija Daniella en una alfombra roja: "Me arrepentí un poco"

El pasado 4 de junio, la alfombra de los Elle Style Awards fue testigo de un despliegue de elegancia y calidez, con una gran cantidad de celebridades posando ante las cámaras. Entre ellas se encontraba la actriz Paula Echevarría, ganadora de uno de los galardones de la velada. Aplaudida por el diseño de Michael Costello que lució en el evento, Echevarría fue noticia por otra cosa: la presencia de su hija.

A sus 16 años, Daniella Bustamante fue una de las protagonistas de la noche al lucir un elegante vestido negro de escote asimétrico de la firma Pura Vida. La joven, fruto de la relación de Echevarría con el cantante David Bustamante, debutó en la alfombra roja con unos padres visiblemente encantados. "David está encantado. Nos ve aquí y se le cae la baba", declaró Paula en relación al padre de su hija.

Ha recapacitado con el tiempo

A pesar del orgullo y la emoción de poder haber compartido un tierno momento madre-hija, la actriz ha expresado un cierto arrepentimiento. Así se lo hacía saber a Divinity, en una entrevista exclusiva: "Me arrepentí un poco. Me dio vértigo ver su nombre en titulares y ver que estaba expuesta", reconoce Echevarría, quien accedió a que su hija posara con ella sin meditarlo.

Si bien admite sentirse ilusionada cada vez que ve fotos y vídeos de la gala, la intérprete se ha mostrado pensativa ante la idea de poner a su hija delante de los focos siendo menor de edad. "Tenerla a mi lado en una noche tan especial para mí era como un sueño. Pero por otro lado, ¿qué necesidad de ponerla ahí a los pies de los caballos? Ninguna", señala la 'influencer' asturiana.

Sobre el hecho de volver a compartir uno de estos posados de forma pública, no cree que vuelva a ocurrir en mucho tiempo. "Tampoco quiero sobreesconderla. No sé cómo explicarlo. Pero no quiero que se cree una expectación sobre ella", evidencia Echevarría. Durante los Elle Style Awards, la actriz fue premiada con el galardón 'Visionarias', debido a la labor en redes que realizó antes de que ser creadora de contenido se convirtiera en una vocación popular.