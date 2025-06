Marta Riesco y Alejandro Caraza, separados en su primer aniversario: este es el motivo

Marta Riesco está atravesando por uno de las mejores etapas de su vida. Un año después de su regreso a la televisión tras su sonado despido en Mediaset, se encuentra como reportera en el programa "La familia de la tele" en La1, muy feliz de poder volver a ejercer su profesión en la cadena pública. Más allá del terreno profesional, la periodista está felizmente enamorada de Alejandro Caraza, al que considera el amor de su vida.

El primer aniversario de pareja

Desde que sus caminos se juntaron, lo cierto es que Marta y Alejandro no se han separado. Al poco de conocerse, el artista se mudó con la reportera a Madrid y se han convertido en dos de los rostros más recurrentes de los photocalls. Hoy, 6 de junio, la pareja celebra su primer aniversario separada. A pesar de ser una fecha muy señalada para ambos, tendrán que posponer la celebración por un importante motivo.

Tal y como ha desvelado Marta Riesco en Instagram, se encuentra de camino a grabar en El Rocío con "La familia de la tele". Aunque está muy agradecida por esta nueva etapa en TVE, no ha podido evitar ponerse nostálgica por pasar este día lejos de su Alejandro. "Hoy estoy un poquito sensible y cuando me he despertado y he visto a Alejandris durmiendo me ha dado mucha penita. Hoy hacemos un año y lo vamos a hacer separados. Mañana tiene un concierto en un lugar que amo y me habría encantado estar ahí apoyándole, pero ambos seguimos luchando por nuestros sueños. Ya habrá ocasión para celebrar nuestro primer aniversario", comienza diciendo en un story la reportera.

"Sí, soy un poco cursi y estas fechas son importantes para mí. Tengo la esperanza de que pueda escaparse en algún momento y juntarnos en El Rocío, porque cuando él estaba allí, fue cunado empezamos a hablar para el videoclip", desvela Riesco sobre el inicio de su relación con el artista.

La declaración de Marta Riesco

"Primer aniversario del resto de una vida juntos. La primera vez que vi tu video versionando “Para Volvernos a Amar” de Lia Kali tuve un enamoramiento platónico al instante. Le di a guardar y de vez en cuando me ponía el video de ese chico tan guapo. 1 año después ese chico tan guapo y yo cumplimos nuestro primer aniversario. Gracias lupita de Instagram", comienza diciendo Riesco en su última publicación de Instagram.

Marta Riesco y Alejandro Caraza Gtres

"La primera vez que nos vimos en persona te dije que había hecho una entrevista para un programa “Ni que fuerámos” y que era periodista pero por cosas de la vida llevaba casi 3 años sin ejercer de ello. No sabias nada de mi y eso me daba miedo. Pensé que cuando descubrieses mi “mochila” te alejarías y no querrías complicarte. Como vi que no te asustaste a la primera, te dije que dejases Sevilla y que te vinieras a vivir conmigo al mes de conocerte. Y no, no es que no te asustaras con esto tampoco , es que te viniste. Desde entonces, no han dejado de pasarnos cosas bonitas. Y aunque también nos peleamos porque eres muy cabezota, como dirían tus adorados Chichos “Me quedo contigo”. Y eso, que ojalá que tu también te quieras quedar conmigo para siempre. Te amo", se declara la reportera a su novio. "Sin palabras mi niña, que siga pasando la vida de tu mano", ha respondido Caraza a la romántica declaración que le ha dedicado su pareja en Instagram.