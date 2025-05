El cónclave de Marta Riesco que le aleja de las amenazas de su ex, Antonio David Flores

No quiere saber nada de su ex pareja, le tiene olvidado y ni le guarda en el baúl de los recuerdos. Marta Riesco se enteró en Roma, donde cubre como reportera el Cónclave papal para “La familia de la tele”, de las amenazas lanzadas por Antonio David Flores contra ella y Rocío Carrasco. El malagueño ha dejado muy claro que está dispuesto a demandarlas si hablan de él en el programa de TVE donde ambas trabajan.

El encuentro entre las dos en directo no fue todo lo afectuoso que se esperaba. Ni son amigas ni nunca lo fueron, lo único que les une es un pasado junto a un hombre que hoy presume de haberlas dejado. Pura soberbia.

Rocío es feliz desde hace muchos años junto a su marido Fidel Albiac, y Marta vive momentos de armonía sentimental con su novio, Alejandro Caraza, al que su chica define como “un hombre trabajador, guapo y bueno”.

Rocío Carrasco y Marta Riesco Gtres

Quiromasajista, músico y empleado en una fábrica de aceitunas, Alejandro confiesa que “Marta me da todo y me cuida como nadie”. Se conocieron en la grabación de un videoclip de una canción de Caraza, y el flechazo fue mutuo.

La reportera pasaba por un duro momento emocional tras ser abandonada por Antonio David, y al lado de su actual pareja ha recuperado la estabilidad que le faltaba.

Hoy manifiesta que “estoy muy tranquila, mi vida personal es muy rica, y no quiero saber nada de lo que diga o haga Antonio David Flores, no me importa lo más mínimo”.

Quizá ese “olvido” se debe a lo mal que el ex guardia civil se comportó con ella en los últimos momentos de su relación. No quiere recordar algo que le hizo tanto daño. Gracias a Sios, el tiempo fue curando las heridas del corazón.