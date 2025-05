Aída Nízar reaparece con estas sorprendentes declaraciones sobre Marta Riesco: "Resulta deplorable..."

“La familia de la tele” por fin llegó a la parrilla de Televisión Española la semana pasada, y Marta Riesco se estrenó en el ente público como reportera enviada a Roma para cubrir la elección del nuevo Papa. Aunque su trabajó resultó intachable y a la altura de la situación, ciertos sectores de la corporación han cuestionado públicamente que la periodista fuera la encargada de retransmitir la última hora desde la Santa Sede.

Ante este panorama, Aída Nízar, antigua compañera de Riesco en “Ni qué fuéramos Shhh” y con la que mantuvo varios enfrentamientos, ha reaparecido públicamente tras un tiempo alejada de la pequeña pantalla con unas sorprendentes declaraciones sobre la periodista.

En lugar de aprovechar para hacer leña del árbol caído, Nízar se ha posicionado al lado de Riesco y ha cargado contra los que critican su trabajo en Roma. “Manifiesto mi respaldo irrestricto al admirable equipo que conforma ‘La familia de la tele’, no solo a quienes se exponen ante la cámara, sino -y muy especialmente- a los profesionales anónimos que, desde la retaguardia, sostienen con entrega y dignidad el arte de comunicar siendo los número 1. En televisión no existen castas ni jerarquías ontológicas: solo vocación, esfuerzo y talento y ellos lo superan . El comunicador es el que entretiene, el que apasiona, el que te engancha, lleves el micro que lleves”, comienza diciendo sobre la polémica.

Nízar considera imperativo “reconocer la labor de Marta Riesco, cuya solvencia profesional y capacidad de conexión con el espectador son incuestionables, más allá de cualquier divergencia personal y discusiones pasadas. Su trayectoria, forjada entre grandiosas dificultades, merece respeto, no desdén. Quien se ha atrevido a hacer ese comunicado plagado de clasicismo es el que debería de dimitir, porque la televisión de todos es de todos”.

La polémica tertuliana considera “deplorable que desde una institución pública se emita un juicio impregnado de clasismo, sexismo y arrogancia, mancillando no solo a una profesional, sino al propio espíritu democrático del medio”. Concluye ante sus más de 270.000 seguidores de Instagram que “la televisión se honra con trabajo, no con linajes. Y avergüenza, no quien entretiene, sino quien desde la soberbia pretende deslegitimar al que lo hace”.

Además, Nízar envía todo su cariño al “grandioso equipo” al que dice adorar, especialmente al capitán de “La familia de la tele”, el director David Valldeperas.