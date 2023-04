Marta Riesco enseña su currículum y declara su amor por Antonio David

Desde que comunicara su ruptura sentimental con Antonio David el pasado jueves y culpase directamente a Rocío Flores, Marta Riesco no había vuelto a pronunciarse sobre el asunto. Tan solo hacía acto de presencia en sus redes sociales horas después para denunciar que estaban suplantando la identidad de su madre y declarando cosas en su nombre que no eran ciertas. Tres días después, tras haber abandonado el domicilio de su ex en Málaga, Marta volvía ayer a Instagram desde su casa de Madrid para mostrar su nuevo currículum y anunciar que está buscando trabajo.

Marta Riesco preparando su nuevo currículum Instagram

Marta fue despedida de Mediaset el pasado mes de marzo, tal y como anunció en exclusiva LA RAZÓN. Concretamente, el día 24, tras dar la noticia en este periódico, la reportera de televisión confirmó que había recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa en la que trabajaba desde 2017. Un duro golpe para la periodista que aseguró no estar de acuerdo con los motivos que la empresa había alegado para prescindir de sus servicios por lo que anunciaba que el despido iba a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social. Mientras, se refugió en brazos de su novio, Antonio David, aunque por poco tiempo. Justo un mes después de su salida de la televisión, Marta anunciaba esta semana que el exguardia civil y ella ya no estaban juntos.

Antonio David Flores y Marta Riesco Instagram

Si bien Antonio David no ha emitido todavía ninguna declaración al respecto, Marta reaparecía ayer en sus redes sociales enseñando el proyecto de su nuevo currículum para buscar trabajo. Aunque todavía estaba a medio hacer, en el inicio ya se podía leer una carta de presentación que Marta ha escrito para las empresas: “Periodista. He trabajado como reportera de televisión los últimos 12 años. Mi último proyecto laboral ha sido en el programa ‘Fiesta’ de Telecinco junto a Emma García como reportera. Anteriormente trabajé durante 6 años en ‘El Programa de Ana Rosa’ como reportera,redactora y colaboradora. Ambos programas en Telecinco”.

Story de Marta Riesco Instagram

Y no era lo único que tenía que decir ayer porque después de asegurar que no iba a comentar nada sobre su ruptura por mucho que la preguntasen, por la noche interrumpió su salida junto a una amiga para escribir una férrea defensa a Antonio David: “Estoy cenando fuera y me están llegando una serie de cosas que son totalmente falsas. Mi postura sigue siendo totalmente contraria a Rocío Carrasco”, empezó escribiendo. “Antonio David no es ningún maltratador y he sido muy feliz a su lado. No voy a permitir ningún tipo de juego en ese sentido. Persona que especule o dé a entender cualquier barbaridad relacionada con ese tema y en contra de él tendrá que vérselas conmigo delante de un juez. Sigo queriendo a Antonio David Flores con toda mi alma”, declaró. Por su parte, ni este ni su hija, Rocío Flores, se han pronunciado aún sobre las causas de la ruptura y las acusaciones que esta última ha recibido por parte de Marta.