Exclusiva: lo que realmente esconde Antonio David en su ruptura con Marta Riesco

Marta Riesco ha compartido este martes la peor de las noticias a través de sus redes sociales. La periodista y ex colaboradora de Telecinco ha anunciado públicamente su ruptura con Antonio David Flores a través de sus historias de Instagram.

Marta Riesco anuncia su ruptura con Antonio David Redes sociales

“Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche", ha comenzado diciendo. Seguido de este mensaje, ha señalado directamente a la hija de este, Rocío Flores, como culpable de esta realidad: "Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías”.

Lo cierto es que LA RAZÓN ya ha contado en varias ocasiones que esa relación no era tan idílica como vendían en redes sociales o en eventos públicos. Sus discusiones habituales (y no como las de cualquier pareja) llevan teniendo lugar al menos desde hace un año, y son varias veces las que el ex de Rocío Carrasco se ha planteado dejar la relación.

¿Por qué no lo ha hecho? Este medio ha podido saber por fuentes muy cercanas al protagonista que Antonio David, pese a su apariencia a la prudencia con la que lleva las cosas, "lleva queriendo dejar a Marta un tiempo pero no se atreve". Lo cierto es que, según esta fuente, tiene cierto temor a que, conociendo su modus operandi, la periodista "cante la traviata" y "diga cosas de él públicamente que no sean ciertas", algo que le llevaría a su "muerte definitiva" a nivel público. De hecho, Marta podría emprender en algún momento una estrategia mediática que le llevase a acercarse a Rocío Carrasco para generar esa empatía pública.

Antonio David Flores y Marta Riesco Instagram

Las diferencias continuas entre ambos, que la familia de Antonio David califica como "tóxicas", han preocupado bastante a estos, hasta el punto de que en más de una ocasión se han sentado con él para transmitirles su preocupación por este asunto.

Marta nunca ha sido precisamente querida en esa familia por los comportamientos que ha tenido, tanto públicos como privados. De hecho, con Rocío Flores ha mantenido una relación amor-odio, y cuando Marta ha pisado Málaga, en más de una ocasión, Rocío se ha llevado a su hermano a hacer otro tipo de planes para evitar que coincidan. Esto es así.

Más allá de estos detalles, Antonio David y Marta han vivido muchos episodios con tintes oscuros que no se pueden contar públicamente y que, en caso de hacerlo, les correspondería a ellos en primera persona.