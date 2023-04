La reacción de Rocío Flores a la acusación de Marta Riesco de ser la culpable de su ruptura con Antonio David

Hoy amanecíamos con la noticia bomba de la ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores. La periodista, a través de un story, ha confirmado que ha roto con el exguardia civil, señalando a Rocío Flores como culpable de todo este asunto. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche", comenzaba desvelando la reportera en su cuenta de 'Indtagram'. Para terminar, sentenciaba a la hija del exguardia civil, con la que supuestamente tenía tan buena relación, como culpable de su ruptura: "Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías".

Marta Riesco pone nombre y apellidos a la culpable de su fracaso sentimental, algo que, seguramente no le haya sentado nada bien a la hija de Rocío Carrasco. Pero la joven, en vez de entrar en polémicas con la que fue pareja de su padre, ha reaccionado de una manera muy sorprendente a través de su perfil de Instagram. Nada más publicar la notica de la separación, Rocío Flores ha colgado un story pasando absolutamente de lo ocurrido, hablando sobre su inminente viaje a Madrid para una revisión médica por una operación que se realizó.

Story de Rocío Flores Instagram

Más allá de la acusación de Marta Riesco sobre Rocío Flores, se desconocen los motivos de la ruptura de la periodista con Antonio David. Parece ser que, de puertas para dentro, su relación no era tan idílica como pensábamos, aunque siempre se apoyaron públicamente en redes cuando alguno ha atravesado una mala racha profesional y emocional. En Semana Santa, ambos disfrutaron de un romántico viaje y todo parecía ir a las mis maravillas. Pero la reportera ha seguido mostrando en sus redes lo que ha sucedido en esta "trágica" noche para ella y, después de anunciar su separación, ha colgado un story en el que aparecen todas sus cosas recogidas junto al siguiente texto: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida."