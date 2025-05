Marta Riesco se sincera sobre Rocío Carrasco tras su reencuentro en "La familia de la tele": "No soy su amiga"

"La familia de la tele" ha conseguido juntar a Marta Riesco y Rocío Carrasco. La incorporación de la hija de Rocío Jurado al nuevo programa de La Osa en La 1 ha causado un gran revuelo y durante el el estreno del espacio se produjo el ante las cámaras el esperado reencuentro entre la reportera y la exmujer de Antonio David, uno de los momentos más comentados en las últimas horas.

Marta Riesco se sincera sobre Rocío Jurado

Tras el estreno de "La familia de la tele", la reportera se ha sincerado sobre Rocío Carrasco y ha desvelado cómo vivió ese momento ante las cámaras. "Pues la verdad... Yo estoy en una etapa de mi vida donde cero movidas, cero rencores, cero historias. Han pasado tres años, la gente lo tiene reciente, lo entiendo también porque vivió con nosotros todas las tramas. Pero al final lo viví con mucha naturalidad como una compañera más que viene a trabajar con nosotros y hice lo que me decían que hiciera, que era darle la bienvenida", ha expresado Marta Riesco. "Lo hice y bueno, así fue, me siento orgullosa de mi trabajo", ha reconocido, confesando que entiende el revuelo. "Creo que estuve como me pidieron que estuviese, dándole la bienvenida con la mejor de las sonrisas y olvidando", ha añadido la periodista.

Rocío Carrasco y Marta Riesco Gtres

De lo más conciliadora, Rocío Carrasco es "una compañera de trabajo más" para ella. "Sí, por supuesto, y olvidando el pasado, olvidando todo lo que ha pasado porque realmente acordarse de cosas que nos han hecho daño no nos dejan avanzar y a mí no me habrían permitido estar donde estoy ahora", ha confesado Riesco.

Sobre cómo cree que vivió la ex de Antonio David este momento, aunque "no soy su amiga, no te voy a mentir", considera que "no fue una persona que pienso yo que estuviese encantada de verme a mí, pero también la noté prudente y educada, me dio dos besos, me dijo que era también su familia, que es cierto, y bueno, así la noté, como lo visteis vosotros, vaya".

Isa Pantoja, su otro reencuentro viral

Además de con Rocío Carrasco, Marta Riesco también se reencontró con Isa Pantoja, otro fantasma del pasado. Ambas mantuvieron una estrecha amistad en el pasado y terminaron en malos términos. Después de años sin hablarse, la periodista se reencontró con la hermana de Kiko Rivera y acabaron bailando juntas durante el estreno, dejando al lado sus diferencias. "Hemos tenido una relación de amistad muy bonita. Yo a Isa no la he dejado de querer, de hecho a día de hoy nunca me ha explicado realmente por qué dejó de hablarme, o sea, hoy hemos estado juntas en plató y ya nos estábamos riendo, me ha recordado mucho a la época que estábamos juntas en Ana Rosa, y ojalá recupere la amistad con ella, me encantaría", ha confesado la periodista sobre Isa Pantoja y su deseo de volver a retomar su relación ahora que el destino las ha juntado en "La familia de la tele", dejando las puertas abiertas a una reconciliación