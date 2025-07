Miranda Rijnsburger, pillada en Marbella sin Julio Iglesias: ¿y él qué hace?

Todo lo que respecta a Julio Iglesias suele estar protegido por un halo de misterio. Sus pasos son inciertos y son muchos los rumores que circulan sobre él, aunque muy pocas las confirmaciones. Algo que se extrema en verano, cuando todos quieren situarle en el mapa y descubrir dónde está disfrutando de las mieles de la vida. Uno de sus rincones predilectos es Marbella, donde tradicionalmente se ha emplazado en temporada estival. Pero últimamente su presencia en la Costa del Sol es un misterio, pues unos dicen que sí está y otros que no ha venido ni se le espera.

Y es que el cantante ya no se siente cómodo en sus habituales refugios y estaría ampliando miras. Esto sucede, por ejemplo, con la mansión que ha adquirido en Gijón, donde nació su padre y donde desearía pasar de unos veranos más frescos que los lujosos que pasaba en Marbella. Un enclave, por otro lado, al que no está dispuesta a renunciar su mujer, Miranda Rijnsburger, quien ya ha sido vista disfrutando de los encantos de esta privilegiada región malagueña.

Miranda, de vacaciones sin Julio Iglesias

La mansión que posee el cantante en Marbella no está siendo tan bien aprovechada como antaño. Últimamente, quiénes más uso le dan son los hijos de Julio Iglesias, que en ocasiones han llamado la atención de la prensa local y han terminado protagonizando titulares. Sobre todo las gemelas Cristina y Victoria, quizá las más mediáticas de los cinco hijos menores del artista y la modelo holandesa. El resto podría pasar desapercibido fácilmente, pues no han tenido tanta presencia en el papel cuché como los hermanos mayores.

Pero en esta ocasión, quien no ha podido escapar del escrutinio público ha sido Miranda, quien ya ha sido vista en Marbella, como así apuntan desde ‘Informalia’. Lo hace sin su marido, quien habría preferido quedarse en Miami, su otro refugio predilecto. Después de más de tres décadas juntos, el matrimonio no tiene problemas en disfrutar también por separado. Y la modelo no se lo ha pensado dos veces, ha hecho las maletas y se ha instalado en la residencia de Ojén, para saborear los encantos de la Costa del Sol.

Pero Mirando, aunque no esté Julio Iglesias junto a ella, no se siente sola. Primero porque siempre le acompañan sus inseparables perros, al menos sí tres de ellos. Pero también se han sumado a la escapada marbellí dos de sus hijos, Miguel, que ya cuenta con 27 años, y Guillermo, que acaba de alcanzar la mayoría de edad. Este último lleva a su novia a su viaje a España, como así se ha podido comprobar a través de sus salidas de la finca para sacar provecho a tan privilegiado enclave de Málaga.