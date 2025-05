Rocío Carrasco habla sin tapujos sobre Marta Riesco tras su esperado reencuentro en "La familia de la tele": "Así es la vida"

Ayer comenzó "La familia de la tele" en Televisión Española. Por fin, dos semanas después, el equipo aterrizó definitivamente en la cadena pública. Durante el estreno, el equipo debutó en TVE con un gran desfile cargado de sorpresas, como el fichaje de Isa Pantoja y Rocío Carrasco.

La hija de Rocío Jurado, disfrazada de cabezudo, se quitó la máscara y dejó su cara al descubierto, confirmando su incorporación a "La familia de la tele". Muy contenta con pertenecer a este equipo, la madre de Rocío Flores y Marta Riesco, reportera estrella del programa, se reencontraron ante las cámaras y protagonizaron uno de los momentos más comentados de la tarde. "Lo que es la vida...", expresaba Riesco dándole bienvenida a Rocío Carrasco a "la familia de la tele". "Esta es mi familia" respondía la hija de Rocío Jurado antes de añadir "¿me puedo ir ya?".

Rocío Carrasco se sincera sobre Marta Riesco

Tras este esperadísimo reencuentro ante las cámaras, Rocío Carrasco se ha sincerado sobre la periodista. Cabe recordar que Marat Riesco fue la pareja de Antonio David, el ex de la hija de Rocío Jurado, y fue muy crítica con ella durante la emisión de "Rocío, contar la verdad para seguir viva".

"Ha sido la encargada de darme la bienvenida y ya está, pues una compañera. Al final así es la vida, hay que vivirla y punto, ya está", ha declarado Rocío Carrasco sobre Marta Riesco tras su primer contacto.

Feliz de estar con su "familia"

La exmujer de Antonio David está muy feliz de poder trabajar de nuevo con la que considera su familia aunque, de momento, no sabe cuál será su papel en el programa. "Son como mi familia hace muchos años, yo ya estoy suelta, ya me solté. Como Gabete no sé, pero yo me solté. No sé qué haré en el programa. He visto allá a lo lejos como una terraza", ha expresado Carrasco.

La hija de "la más grande", además, también está muy contenta por el ficha de Isa Pantoja. "Yo la quiero mucho, es muy linda, sí, yo la quiero mucho. Me ha dado mucha alegría verla tan gordita", ha asegurado Carrasco. La esposa de Fidel Albiac aterriza en La 1 dispuesta a todo y no tiene miedo a enfrentarse a situaciones incómodas: "Pues mira, no lo sé, no me lo planteo, pero... Ese puente lo cruzaremos cuando llegue, si llega. Y si hay que derribar el puente, se derriba. Sin ningún tipo de problema. Pero no creo que se dé, creo que mi cometido va a ser otro".