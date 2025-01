Mary Anne MacLeod, la madre de Donald Trump que llegó a EE.UU. con 50 dólares en el bolsillo

Desde el primer momento viajó a EE UU con la intención de quedarse en el país. Mary Anne MacLeod, la madre de Donald Trump, llegó a Norteamérica procedente de su Escocia natal no como turista sino como inmigrante. Según publica BBC.com, su nombre aparece en los registros de inmigración de la época digitalizados por la Fundación Estatua de la Libertad - Isla de Ellis, que conserva los datos de millones de viajeros que llegaron a EE UU entre 1892 y 1957.

Según esos documentos, MacLeod embarcó el 2 de mayo de 1930 en el puerto de Glasgow con destino a Nueva York, donde llegó a bordo del Transilvania. "Vino con una visa de inmigrante para tener una residencia permanente", contó a BBC Mundo Barry Moreno, historiador del Museo Nacional de Inmigración de la Isla de Ellis en Nueva York.

El documento de aduana refleja que la que años después sería la madre del presidente de EE UU no pensaba regresar a Escocia, sino que su intención era fijar su residencia en EE UU y pedir la ciudadanía. "Si desde el momento en que llegó ella se veía a sí misma viviendo en Estados Unidos de forma permanente, eso se llama inmigrar. No hay ninguna duda al respecto", explicó a BBC Mundo la escritora Gwenda Blair, autora del libro The Trumps: Three Generations of Builders and a Presidential Candidate ("Los Trump: tres generaciones de constructores y un candidato presidencial").

Una versión que contradice a la sostenida por Donald Trump que siempre afirmó que su madre viajó al país como turista y que choca con su discurso contra la inmigración legal e ilegal que le caracteriza.

Mary Anne, natural de Tong, un poblado de la isla de Lewis, al norte de Escocia, llegó con 18 años. Había trabajado como empleada doméstica, según el documento de aduana. "Lo de doméstica puede significar varias cosas: una persona que trabajaba en su casa; alguien que trabaja en una casa de familia, cocinando y limpiando para otros; o alguien que trabaja en el servicio doméstico de una casa como sirvienta", destacó Moreno.

"Ella venía de una familia muy pobre. Hubo una gran emigración del pueblo de donde ella procede porque a finales de la Primera Guerra Mundial la mayor parte de los hombres del pueblo murieron al hundirse un barco que los traía de vuelta", relató a BBC Mundo Michael D'Antonio, autor del libro Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success ("Nunca es suficiente: Donald Trump y la búsqueda del éxito"). "Fue una gran tragedia. Muchas mujeres decidieron emigrar al ver que no tendrían con quien casarse. Se fueron a Canadá y a EE.UU.", añadió.

A su paso por la aduana, cada pasajero debía responder a la pregunta de si traía al menos 50 dólares y demostrar que los tenía. Esa fue la cantidad que MacLeod dijo llevar en su viaje.

En su libro "El arte de la negociación", Donald Trump se refiere a ella como un "ama de casa muy tradicional que tenía plena conciencia del mundo que estaba más allá de ella".

MacLeod era una mujer muy competitiva que encontró en las actividades caritativas ese espacio para dejar su huella en el mundo. Cuando falleció en 2000, a los 88 años, "The New York Times" publicó un obituario en el que la calificaba como "filántropa".