El mensaje de cariño de Fernando Tejero a su amigo Rodolfo Sancho en estos momentos tan complicados

Rodolfo Sancho es uno de los intérpretes más queridos de nuestro país y, tras salir a la luz el caso de su hijo, Daniel Sancho, muchos rostros conocidos, amigos de profesión del actor, se han pronunciado públicamente sobre el asunto y le han mandado muestras de apoyo y de cariño en estos momentos tan complicados para el protagonista de "El ministerio del tiempo".

Uno de los últimos celebrities que le ha mandado un mensaje ha sido Fernando Tejero en su última intervención mediática. Aunque ha reconocido que no se ha puesto en contacto con él desde que comenzó el caso, el cordobés ha tenido unas bonitas palabras hacia Rodolfo Sancho, amigo de profesión. "¿Pues qué me va a parecer? Pues una desgracia terrible", ha comenzado diciendo Tejero sobre lo ocurrido. "Yo solo puedo decir que lo lleve lo mejor posible y que le deseo lo mejor, dentro de todo esto. Mucho ánimo y mucha fuerza porque yo creo que la necesita", ha expresado el actor de "Aquí no hay quien viva".

A Spanish chef alleged murder suspect Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo (C), is escorted by Thai police officers to the court from Koh Phangan police station in Koh Phangan island SOMKEAT RUKSAMAN EFE

Desde que salió a la luz el crimen de Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho ha estado todo el mes de agosto refugiado en su vivienda de Fuerteventura, junto a su mujer, Xenia Tostado, y su hija menor Jimena. Silvia Bronchalo, madre de Daniel, sí que se ha desplazado a Tailandia para visitar a su hijo diariamente desde el pasado 17 de agosto en la prisión de Koh Samui, lugar en el que se encuentra encarcelado preventivamente por el asesinato del colombiano, a la espera de la celebración del juicio. Se cree que en los próximos días el actor aterrice en el país asiático y se reencuentro con el cocinero por primera vez desde que fue arrestado en la prisión tailandesa.