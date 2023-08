Se desvela la única petición que ha hecho Rodolfo Sancho a los amigos de su hijo, Daniel Sancho, tras salir el caso a la luz

Rodolfo Sancho ha hecho una única petición a las amistades más cercanas a su hijo, Daniel Sancho, a raíz de que saliese a la luz el caso del asesinato de Edwin Arrieta. El actor, tal y como ha desvelado Alejandra Rubio en "Así es la vida", ha pedido al círculo más cercano de su hijo que no hable sobre el cocinero. Así lo ha confesado la nieta de María Teresa Campos, después de ponerse en contacto con algunos amigos del acusado: "Rodolfo pide a los amigos de Sancho que no hablen". La colaboradora, que comparte amigos con Daniel, les ha preguntado sobre el asunto en reiteradas ocasiones y no ha obtenido ninguna respuesta por la petición que les ha hecho expresamente Rodolfo.

A Spanish chef alleged murder suspect Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo (C), is escorted by Thai police officers to the court from Koh Phangan police station in Koh Phangan island SOMKEAT RUKSAMAN EFE

El intérprete, que aún no ha viajado a Tailandia, se reencontrará con su hijo a finales de esta semana en la prisión de Koh Samui, lugar en el que se encuentra encarcelado de manera preventiva hasta que se celebra el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta. Allí, Daniel ha recibido diariamente la visita de su madre, Silvia Bronchalo, desde que salió del aislamiento protocolario por coronavirus. Rodolfo Sancho aterrizará en los próximos días en la isla asiática en solitario y se espera que atienda a los medios de comunicación a su llegada a Koh Samui.

Según adelantó el programa "Fiesta de verano", el protagonista de "El ministerio del tiempo" aún no había viajado a Tailandia por motivos económicos y estas semanas habría estado centrado en gestionar todo el desembolso económico al que tiene que hacer frente a partir de ahora. Mientras tanto, ha estado refugiado en su vivienda de Fuerteventura con su mujer, Xenia Tostado, y su hija pequeña Jimena, sus mayores apoyos en estos momentos tan complicados para todo el clan Sancho.