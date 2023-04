Michu anuncia su ruptura con José Fernando

La comunión del hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón ha sido uno de los eventos sociales más destacados del fin de semana, tanto por la unión del exmatrimonio como por las ausencias que marcaron la jornada. Si bien en un primer momento se acusó principalmente la falta de Gloria Camila y de Conchi Ortega; la de Michu, novia de José Fernando, también fue una falta destacada. Aunque se había señalado que todo se debía a una indisposición de la joven, ella misma se encargó de aclarar horas después que no había sido invitada al evento.

Story de Michu Instagram

“Mi relación con el padre de mi hijo acaba de finalizar. Me acabo de enterar por la prensa de que es la comunión de José María”, decía en un story. Ante tal declaración, un seguidor le preguntaba si no la habían invitado, a lo que ella contestaba: “Para nada. Es más, me acabo de enterar. ¡Imagínate!”. Sin embargo, poco después, la novia de José Fernando borraba ambos mensajes de su perfil y no volvía a hacer mención al asunto, dejando en el aire si esa ruptura se había hecho o no efectiva.

Michu asegura que no la invitaron a la comunión Instagram

Lo cierto es que el futuro de José Fernando, que llegó a la comunión de su hermano José María acompañado por su tía Mari Carmen Ortega y su marido Aniceto, todavía está en el aire en todos los aspectos. Parece que será muy pronto cuando le den el alta en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, donde ingresó en 2017 para tratar los problemas de salud mental que sufrió a consecuencia de sus adicciones. Así lo insinuó hace pocos días su padre, celebrando que su hijo “va muy bien”. “Estamos ya en la vía libre”, aseguró.

Mari Carmen Ortega, Aniceto y José Fernando GTRES

Lo que no se conoce a ciencia cierta es cuál será su destino al salir del hospital. Aunque todo parecía indicar que iría a vivir con Michu, madre de su hija Rocío, los últimos acontecimientos podrían provocar un cambio de planes en la pareja. Y es que la intención de José Fernando sería instalarse en Arcos de la Frontera junto a su novia, que tiene como nuevo proyecto profesional abrir su propio apartahotel. Sin embargo, esta decisión no le habría gustado nada a Ortega Cano. El torero prefiere que su hijo se quede en Madrid, cerca de su familia.