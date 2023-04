El plan alternativo de Gloria Camila el día de la comunión de su hermano

Esta misma mañana se celebraba la comunión del hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón en la capital. Un evento que reunía al exmatrimonio -cuya relación se mantiene por el bien del pequeño, de 10 años- y a muchos de sus familiares y amigos. Sin embargo, esta celebración también ha estado marcada por grandes ausencias, como la de su hermana Gloria Camila.

Ortega Cano y Ana María Aldón con su hijo José María GTRES

La influencer subía anoche un story destacando que hoy tendría que enfrentarse a varios exámenes de la carrera de Derecho que se encuentra estudiando actualmente, por lo que su presencia no se hacía efectiva durante la jornada de hoy en la comunión de José María. Sin embargo, poco después Gloria Camila sorprendía compartiendo una imagen de su novio junto a ella en un restaurante oriental tras confirmar que había terminado sus exámenes: “Hotpot merecido. Después de meses de estudio, estoy orgulloso de ti”, le decía David.

Gloria Camila en un story de su novio David Instagram

Poco después hemos podido saber que tras los exámenes, Gloria Camila se trasladaba hasta una cafetería para reunirse con su familia paterna. No así con el resto de invitados, al parecer. Una buena noticia para Gema Aldón, la hija de Ana María, que, acompañada por su novio y por su hija, ha asegurado que no echaba de menos a nadie en la celebración cuando le han preguntado por las personas que faltaban. “Yo voy a disfrutar de la comunión de mi hermano y no quiero saber nada de otros temas”, ha espetado.

Gema Aldón junto a su novio y su hija GTRES

Además de Gloria Camila, han sido llamativas las ausencias de Conchi Ortega, hermana del torero, y de Michu, la novia de José Fernando. Esta última no ha podido trasladarse hasta Madrid a causa de una indisposición, por lo que el padre de su hija, que pronto saldrá del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios en la localidad madrileña de Ciempozuelos, llegaba acompañado por su tía Mari Carmen Ortega y su marido Aniceto. La hermana del diestro destacaba que se trataba de un día “muy bonito y muy importante” para el pequeño de la familia.

Mari Carmen Ortega, Aniceto y José Fernando GTRES

Su abuela materna tampoco ha querido perderse este momento, a pesar de su delicada salud, y se la podía ver del brazo de Ana María Aldón, la cual ha confesado sentirse muy nerviosa por el evento antes de que comenzara la comunión de su hijo pequeño.