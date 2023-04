José Fernando, más cerca de su total recuperación: “Estamos en la vía libre”

La familia de Ortega Cano podría estar a punto de recibir una buenísima noticia. José Fernando, ingresado en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos desde 2017, donde recibe tratamiento por los problemas de salud mental que sufrió a consecuencia de sus adicciones, podría recibir el altar próximamente. Así lo ha insinuado su padre en una reciente intervención ante los medios, celebrando que su hijo “va muy bien, estamos ya en la vía libre”.

Lo cierto es que las salidas de José Fernando se han repetido con frecuencia en los últimos meses, una indudable muestra de que el joven va mejorando. El hijo de Rocío Jurado pudo acompañar a su hermana Gloria Camila en su cumpleaños el pasado 21 de febrero, y recientemente se dejó ver junto a su pareja Michu, la madre de su hija María del Rocío.

José Fernando y Ortega Cano en una imagen de archivo Gtres

No es la primera vez que la familia ve la luz al final del túnel, aunque la última fue una falsa alarma. En 2021, parecía que José Fernando por fin recibiría el alta, pero finalmente se decidió que lo mejor para su salud era que permaneciera ingresado en San Juan de Dios otra temporada. Ahora, todo apunta a que, por fin, está listo para recuperar su vida.

Lejos de Ana María Aldón

Además de sincerarse sobre el estado de salud de su hijo, Ortega Cano también se pronunció acerca de la relación que mantiene con Ana María Aldón después de su divorcio. De sus palabras se entiende que sus contactos se limitan a los asuntos relacionados con el hijo que tienen en común, el pequeño José María. “Creo que ha estado por Andalucía, no nos ha dado tiempo a comentar, no le he visto, se fue y no la he visto… Somos personas y tenemos que respetar a José María, al pequeño, que está muy grande, él es la joya de la casa y tenemos que respetarle. Yo trato que la vida sea amable”, señaló el diestro.