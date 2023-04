Todas las imágenes de la comunión del hijo de Ortega Cano y Ana María Aldón

Este sábado 29 de abril, José Ortega Cano y Ana María Aldón han reaparecido juntos y sonrientes en la primera comunión de su hijo José María. Tras anunciar el fin de su matrimonio el pasado mes de octubre, son pocas las ocasiones en las que hemos podido ver a la expareja unida, y siempre ha sido en ocasiones especiales relacionadas con su primogénito, como ha sucedido durante la mañana de hoy.

Mari Carmen Ortega, Aniceto y José Fernando GTRES

A la comunión del pequeño José María han acudido tanto familiares como amigos, pero la celebración también ha estado marcada por grandes ausencias. Una de la más llamativas ha sido la de su hermana Gloria Camila. La propia joven se ha encargado de aclarar en sus redes sociales que hoy tenía que presentarse a varios exámenes de la carrera de Derecho que está estudiando actualmente y por eso le ha sido imposible asistir al evento.

Gloria Camila camino a realizar un examen en la mañana de hoy Instagram

También ha faltado a la comunión Conchi Ortega, hermana del torero, ya que la relación familiar no estaría pasando por su mejor momento después de las declaraciones que ésta concedió en televisión hace solo unos meses atacando a su excuñada. No obstante, no todo han sido ausencias. Una de las presencias más emotivas para el protagonista del día ha sido la de su abuela materna, que a pesar de haber sufrido varios baches de salud recientemente, ha querido acompañar al pequeño en su gran día.

Ana María Aldón junto a su madre GTRES

Y quien tampoco ha querido perderse la comunión de José María ha sido su hermana Gema Aldón. La concursante de ‘Supervivientes’ llegaba a la ceremonia junto a su pareja y a su hija. Así mismo, José Fernando Ortega aparecía acompañado por su tía Mari Carmen y su marido Aniceto. El hermano de Gloria Camila, que pronto saldrá del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios en la localidad madrileña de Ciempozuelos, llegaba sin Michu debido a una indisposición de la joven.

Gema Aldón junto a su novio y su hija GTRES

Pese a todo, hoy la familia se ha reunido de lo más feliz para homenajear al miembro más joven del clan. Hace solo unos días, Ortega Cano se encargaba de confirmar que la relación que mantenía con su exmujer Ana María Aldón era “amable” por el bien de su hijo: “Somos personas y tenemos que respetar a José María. Él es la joya de la casa”.