Miguel Bosé se confiesa como nunca sobre su sexualidad: “He amado a hombres y mujeres”

Miguel Bosé siempre ha jugado al despiste en cuanto a su sexualidad se refiere. Por otro lado, en ningún momento ha estado obligado a dar una respuesta concreta sobre un asunto tan privado. Sin embargo, su amplia exposición pública desde que era tan solo un niño por sus artísticos apellidos, le ha obligado a tener que vivir siempre de cara a la galería y, en ocasiones, guardar unas formas que no siempre le gustaban. El cantante ha luchado contra la discriminación, a la vez que ha sabido mantenerse en el límite de la ambigüedad, parte del éxito que ha cosechado sobre los escenarios sin importar el género. Y eso es precisamente lo que ha confesado ahora a los 67 años, que ha tenido grandes historias de amor, unas con hombres y otras con mujeres.

Miguel Bosé cuenta doce historias personales en "Sereno", su nuevo trabajo discográfico. efe

La familia Bosé Dominguín nunca se ha ajustado a las reglas establecidas y su faceta artística les ha ayudado a romper moldes y traspasar unas fronteras que les adelantaba a su tiempo. Miguel Bosé ha contribuido a acrecentar esta imagen de personas indomables y libres que posee el clan, aunque su padre, el torero Luis Miguel Dominguín se los pusiese algo difícil en sus años de juventud. Pero ahí estaba su madre, Lucía Bosé, para equilibrar y darles la libertad que sus hijos necesitaban para crecer como artistas, algo que continúa trasmitiéndose en las siguientes generaciones de la familia.

Miguel Bosé siempre ha rehuido de hablar sobre su faceta más personal, aunque hay instantes en los que permite que se enciendan las luces donde antes solo había sombras. Ahora se ha sentido preparado para prender el foco y centrarlo en su vida más íntima, como es su sexualidad, uno de los temas que ha tratado en su próximo documental en colaboración con Movistar Plus y la productora Shine. ‘Bosé renacido’ se estrenará el próximo martes 5 de septiembre y se compone de cuatro capítulos que han servido como “ejercicio de terapia” para el protagonista: “Entregar información sobre tu vida ayuda a sanar”.

Miguel Bosé Gtres

No solo repasará su faceta profesional, sino también la esfera más privada: “He tenido la capacidad de amar a hombres y a mujeres. Eso puede provocar mucha envidia, pero que se jodan”, es una de las frases pronunciadas por Miguel Bosé en esta nueva aventura en televisión. Un documental en el que se abre en canal, detallando algunos de sus grandes amores y cómo los alternaba en su vida: “Cuando me saturaba de una cosa, me iba a la otra. Es un privilegio”, considera. También habla sobre los bulos sobre su muerte por sida, la guerra mediática, su “época salvaje” con las drogas y los desfases “en el sexo, de todos los colores y formas”. También de sus hijos y de la polémica que supuso su opinión sobre el Covid.