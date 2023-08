Miguel Bosé recapacita y da un paso necesario tras el robo en su casa

Miguel Bosé vivió la semana pasada uno de los peores episodios de su vida, cuando un grupo de diez encapuchados entraron armados en su domicilio. Su casa de la urbanización Rancho San Francisco de la Ciudad de México fue asaltada el pasado viernes, aunque no fue hasta el lunes cuando se conoció que el cantante, sus dos hijos y sus empleados domésticos y de seguridad fueron maniatados y amenazados durante dos agónicas horas. El susto fue mayúsculo, pero al menos no tuvieron que lamentar males mayores, tan solo la sustracción de objetos de incalculable valor, dinero y hasta un coche para pertrechar la huida. Y a pesar de todo esto, el artista no había querido que la policía se pusiese a investigar quiénes había violado lo que consideraba un espacio seguro. Su hogar.

Finalmente, Miguel Bosé ha entendido la necesidad de poner en conocimiento de las autoridades el robo sufrido en su domicilio de la colonia de San Bartolo Ameyalco de México en la que reside junto a sus dos hijos. Ha presentado al fin una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia y también ha dado a conocer este importante paso a través de un comunicado de prensa. Y es que con esto quería zanjar las especulaciones que habrían podido surgir tras el asalto a su casa y el hecho de no querer que la policía investigase el caso y detuviese a los responsables. Ahora, con su denuncia, esto podrá ser posible.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que, en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por el delito de robo a casa habitación con violencia, registrado en el Fraccionamiento Rancho San Francisco. La Fiscalía de Investigación Territorial Álvaro Obregón recibió la denuncia formar de un cantante extranjero (Miguel Bosé) y su representante legal”, comienza a detallarse en el escrito oficial que demuestra las acciones legales iniciadas por el artista para recuperar lo sustraído en su casa y hacer pagar a los asaltantes por el susto tan tremendo que se llevó su familia y sus empleados.

“El afectado manifestó, en entrevista ante el agente del Ministerio Público, adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial, que el hurto ocurrió la noche del pasado viernes 18 de agosto, cuando varios individuos armados ingresaron a su domicilio. Con la información recibida, integrada a la indagatoria que hace unos días inició el representante social, se ordenó la intervención de detectives de la Policía de Investigación (PDI) para entrevistar a otros posibles testigos de los hechos y analizar imágenes de cámara de videovigilancia públicas y privadas que hayan registrado el ilícito”, prosigue en la narración de los hechos detallados por Miguel Bosé en su denuncia.

Terminan detallando las pesquisas que se iniciarán ahora para localizar a los responsables: “Asimismo, se dio intervención de personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, experto en las materias de criminalística, química, fotografía y valuación para recabar indicios en el domicilio donde ocurrieron los hechos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos para orientación jurídica gratuita”, concluyen.