Los Morancos ayudan a personas con problemas económicos con su proyecto "Libres de deuda"

Todo comenzó al enterarse de las deudas contraídas por un íntimo amigo. Esto impulsó a Cesar y Jorge Cadaval, Los Morancos, a emprender un solidario proyecto que han llamado "Libres de Deuda" para informar a ciudadanos con problemas económicos de las ayudas que ofrece el Gobierno y la posibilidad de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Es Cesar quien responde a nuestras preguntas.

¿En qué consiste esta iniciativa?

En que la gente con deudas conozca que existe la posibilidad de arreglar su situación económica gracias a leyes como la de la Segunda Oportunidad, que les permite salir adelante en el terreno profesional, social e incluso mental. La situación de una parte de la población es muy dura y se merecen ese tipo de ayudas gubernamentales.

¿Cómo están siendo los resultados?

Muy positivos. Estamos consiguiendo que personas asfixiadas por sus deudas se beneficien de ayudas. Están encantadas con nuestra iniciativa... Es que el proyecto es muy bonito, contamos con la colaboración de un despacho de abogados especializado en estos temas. Si la persona reúne los requisitos necesarios para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad se les encauza hacia los organismos pertinentes para lograr la ayuda.

Los Morancos, César y Jorge Cadaval en los 'Premios Forqué' Daniel Gonzalez GTRES

¿Es un proyecto sin ánimo de lucro?

No nos limitamos a poner nuestra imagen, queremos que todo aquel que se ponga en contacto con "Libres de Deuda" sepan que nos involucramos totalmente en el proyecto. Esto no es un paripé… Estamos al tanto de todos los procesos.

Hay personas que no pueden saldar sus deudas, pero deben tener cuidado con aquellos que no pagan porque no quieren...

Ya, y por eso estudiamos con el máximo detalle cada caso.

Estos son los requisitos para acogerte a la nueva Ley de la Segunda Oportunidad: Ser residente en España, ser insolvente, es decir, incapaz de afrontar el pago de todas las deudas pendientes de forma continuada, y tener menos de cinco millones de euros en deudas.