‘Los Morancos’ lanzan una indirecta a Irene Montero: “A nuestra función deben venir todos, todas y todes”

Los Morancos no podían faltar en una noche tan importante para el mundo del cine y de la cultura como lo ha sido esta última edición de los ‘Premios Forqué'. César y Jorge Cadaval han puesto la guinda de humor a una noche de nominaciones, premios y actuaciones.

Los Morancos durante su actuación en los 'Premios Forqué' FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Los dos hermanos han hablado con ‘La Razón’ sobre su último proyecto teatral, ‘Todo por la matria’, la ausencia de su villancico para estas fiestas y su situación económica a raíz de la pandemia.

- ¿Para cuándo el villancico de este año?

No hemos subido nada porque estamos muy liados con el espectáculo nuevo que estamos preparando en la Gran Vía de Madrid, con las grabaciones de ‘Tu Cara Me Suena’, y no hemos tenido tiempo de nada. No debería faltar ese villancico pero este año gracias a Dios hemos tenido mucho curro.

- Pensando en el nombre de la próxima función, ‘Todo por la matria’, es inevitable no acordarse de Irene Montero

(Risas). Sí, tiene mucho que ver. Nosotros ya sabéis que tocamos todos los palos. Lo mismo le damos a la izquierda que a la derecha o al centro. La gente tiene que criticarlo todo y eso es de cajón. Cada uno tiene sus ideales como todo el mundo, y nosotros también, pero el trabajo ya es otra cosa.

- ¿Una invitación especial para uno de nuestros políticos?

Invitados a todos, que reírse es bueno para todos. Invitamos a todos, a todas y a todes.

Los Morancos, César y Jorge Cadaval en los 'Premios Forqué' FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

- ¿Por qué este tipo de humor a veces molesta?

A todo el mundo le escuece. Nosotros no vamos a herir, vamos a hacer una crítica social divertida pero sin intención de herir. A la gente le encanta que le demos caña a todo lo que se ponga por delante.

- ¿Les ha afectado especialmente toda la situación actual desde que comenzase la pandemia?

Nosotros llevamos casi 40 años como autónomos, y en plena pandemia nos metimos en empresas y perdimos dinero en las dos primeras semanas. Claro que notamos que no hay apenas ayudas que nos hacen falta, aunque nunca hemos pedido nada.